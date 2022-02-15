Sohu: Российская атомная подлодка у берегов США отрезвила Вашингтон

Китайское издание Sohu сообщает, что появление российской атомной подлодки у побережья США заставило американцев отказаться от идеи предоставить военную помощь Украине.

Напомним, что некоторое время назад в НАТО сообщили о планах отправить в Восточную Европу более 8 000 американских военнослужащих. Также стало известно, что в Киев из Соединенных Штатов прибывает военная помощь.

Как пишут китайские обозреватели, в Москве сочли, что подобные мероприятия могут привести к провокации в Восточной Европе. Чтобы «отрезвить» американских стратегов Россия направила к берегам Америки свои атомные субмарины. Одна лодка достигла восточного побережья, другая - западного, а третья лодка пребывает подо льдами Арктики. Примечательно то, что российские подводные корабли американские военные обнаружить не могут.

Китайские обозреватели предположили, что новость о том, что российские субмарины достигли побережья США, заставили Байдена отказаться от планов отправлять в Украину американских солдат. В Вашингтоне пошли на попятную, что разочаровало Владимира Зеленского, который надеялся на поддержку Запада.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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