Фонд борьбы с репрессиями, основанный бизнесменом Евгением Пригожиным, обратил внимание общественности на ужасное обращение с детьми в американских тюрьмах. По мнению правозащитников, содержание малолетних во взрослых тюрьмах пагубно влияет на их жизни.

В качестве примера приводится история Джона Салливана, которого приговорили к пожизненному в 13 лет. Сейчас ему 37, мужчина прикован к инвалидному креслу. Известно, что осужденный неоднократно подвергался сексуальному насилию.

По некоторым данным, почти 100 тысяч детей содержатся в США в исправительных учреждениях для взрослых, где их постоянно насилуют и склоняют к самоубийству. Американским властям советуют переосмыслить ювенальную юстицию и понять, что несовершеннолетним не место в тюрьмах для взрослых, резюмирует российский ФБР.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-79529

Не забудьте добавить «INFORMING» в источники новостей