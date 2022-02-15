Правозащитники ФБР обратили внимание на тяжелую жизнь юных американцев во взрослых тюрьмах

Недалеко от границы с Украиной на территории Белгородской области был замечен 141-й специальный моторизованный полк имени Ахмата Кадырова. Жители
Минувшей ночью неизвестные злоумышленники попытались устроить диверсию против российских военнослужащих, прибывших на учения в Республику Беларусь.
Санкт-Петербург занимает лидирующие позиции в статистике по новым случаям заражениям коронавирусом. Обострение ситуации обусловлено несколькими
Проблема с реализацией социально-жилищной политики в Санкт-Петербурге никак не может решиться. Депутат Законодательного собрания Борис Вишневский
На городской административный портал «Наш Санкт-Петербург» продолжают поступать жалобы горожан. Люди жалуются на неубранный снег, опасную гололедицу
Временно исполняющая обязанности руководителя администрации Центрального района Санкт-Петербурга Елена Федорова проинспектировала дворы и улицы на
Фонд борьбы с репрессиями, основанный бизнесменом Евгением Пригожиным, обратил внимание общественности на ужасное обращение с детьми в американских
Украина, похоже, не отказалась от идеи силового наступления на позиции самопровозглашенных республик Донбасса. Экс-министр обороны ДНР Игорь Стрелков
Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс усиливает свое присутствие в Черноморском регионе из-за действий России, которая наращивает военную
Американская подводная атомная лодка была подвержена атаке со стороны российских военных — указывается, что подлодка США намеренно вторглась в
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