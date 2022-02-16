НАТО может отправить войска в Венгрию, несмотря на отказ Будапешта

НАТО продолжает активно перебрасывать войска в Польшу, где будет размещена самая внушительная группировка. В прибалтийских странах уже находятся бронетанковые подразделения, силы противовоздушной обороны и войсковой разведки.

В планах альянса - размещение военных в Болгарии, Румынии, Словакии и Венгрии. Однако Венгрия сопротивляется тому, чтобы в страну прибыли дополнительные подразделения, ведь на территории этого государства уже находятся силы НАТО - венгерская армия. Кроме того, Будапешт пытается наладить отношения с Москвой. Так, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан недавно приезжал с визитом в Россию, где провел переговоры с Владимиром Путиным, пишет Военное обозрение .

Ранее глава венгерского МИД Петер Сийярто заявлял о том, что Венгрия не нуждается в иностранном военном контингенте. Однако, несмотря на эту позицию, НАТО не собирается отказываться о планов отправить в Венгрию своих военных. До конца этой недели министры обороны государств, входящих в альянс, должны принять решение по созданию четырех многонациональных групп войск в странах Юго-Восточной Европы.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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