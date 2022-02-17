Силы НАТО приступили к развертыванию своих подразделений у границ Приднестровья

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Силы НАТО приступили к развертыванию своих подразделений у границ Приднестровья
В Мире
Фото из открытых источников

Западные подразделения НАТО прибыли на место дислоцирования у границ Приднестровья — ожидается, что территория Румынии станет очередной площадкой для развертывания боевых единиц Альянса. Эксперты предполагают, что НАТО может оказать военное давление на Приднестровье с целью создания дополнительного фронта противостояния с Россией, передает «URA.Ru».

По данным военных корреспондентов, у границы Приднестровской Молдавской Республики происходит концентрация военных сил НАТО — на сегодняшний день замечены несколько точек дислокации подразделений НАТО вдоль Приднестровья. При этом известно, что на территории Приднестровья пребывают около 1700 российских военнослужащих, и активизации деятельности НАТО на данной территории может говорить о попытках осуществить нападение на Приднестровье. В то же время эксперты не исключают, что НАТО намерено создать дополнительную военную площадку, которую можно было бы оперативно задействовать в случае противостояния с Россией. 

«Если НАТО попытается открыто спровоцировать или напасть на Молдавскую Республику, Россия может задействовать свои внушительные силы, располагающиеся в морском пространстве Черного моря. Данный факт, вероятно, тормозит реализацию планов НАТО, хотя и не может заставить Запад полностью отказаться от своей стратегии», - сообщили эксперты.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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