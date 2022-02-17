Российский истребитель Су-35 приблизился на 1,5 метра к американскому Boeing P-8A Poseidon.

Жесткий перехват самолета ВВС США российский летчик провел недалеко от сирийской границы, пишет Авиа.про .

Информация об этом инциденте была опубликована The Wall Street Journal. Издание отмечает, что во время перехвата российский истребитель пролетел всего лишь в 1,5 метрах от американского самолета, едва его не протаранив. Это абсолютный рекорд приближения российских военных самолетов к американским.

Сообщается, что произошел этот инцидент 12 февраля в международном воздушном пространстве. Представители Пентагона заявили, что рядом с американским разведывательным самолетом Boeing P-8A Poseidon пролетел российский истребитель Су-35.

По данным Авиа.про, самолет ВВС США совершал разведывательную миссию и пытался приблизиться к российским базам. Поэтому на перехват ему был отправлен российский истребитель. Это подтверждает странная траектория полета американского самолета-разведчика.

Стоит отметить, что российская сторона официально пока не давала комментариев касательно этого инцидента.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-79529

Не забудьте добавить «INFORMING» в источники новостей