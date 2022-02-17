Российский истребитель Су-35 приблизился на 1,5 метра к американскому Boeing P-8A Poseidon

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Российский истребитель Су-35 приблизился на 1,5 метра к американскому Boeing P-8A Poseidon
В Мире
Фото из открытых источников

Российский истребитель Су-35 приблизился на 1,5 метра к американскому Boeing P-8A Poseidon.

Жесткий перехват самолета ВВС США российский летчик провел недалеко от сирийской границы, пишет Авиа.про.

Информация об этом инциденте была опубликована The Wall Street Journal. Издание отмечает, что во время перехвата российский истребитель пролетел всего лишь в 1,5 метрах от американского самолета, едва его не протаранив. Это абсолютный рекорд приближения российских военных самолетов к американским.

Сообщается, что произошел этот инцидент 12 февраля в международном воздушном пространстве. Представители Пентагона заявили, что рядом с американским разведывательным самолетом Boeing P-8A Poseidon пролетел российский истребитель Су-35.

По данным Авиа.про, самолет ВВС США совершал разведывательную миссию и пытался приблизиться к российским базам. Поэтому на перехват ему был отправлен российский истребитель. Это подтверждает странная траектория полета американского самолета-разведчика.

Стоит отметить, что российская сторона официально пока не давала комментариев касательно этого инцидента.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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