Западные СМИ назвали новую дату вторжения России на Украину

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Западные СМИ назвали новую дату вторжения России на Украину
Политика
Фото из открытых источников

Москва неоднократно заявляла о том, что не планирует вторжения в Украину, однако западная пресса, продолжает нагнетать ситуацию. 16 февраля вторжение не состоялось, хотя эту дату называл Джо Байден. Американские журналисты вопрошают: данные разведки США были ложными? 

На это представитель Госдепартамента США Нед Прайс заявил, что это не так. Если что-то не происходит, то это еще ничего не доказывает, сказал Прайс.

Официальный представитель Белого дома Джен Псаки в свою очередь заявила, что нападение может произойти в любое время, чему будут предшествовать сфабрикованные данные, которые Россия может использовать в качестве предлога для начала вторжения, пишет ren.tv.

Теперь появилась новая дата  - 20 февраля. Это день, когда завершатся совместные военные учения России и Белоруссии. Такой прогноз сделало издание Politico, которое сослалось на мнение эксперта по вооруженным силам России Майкла Кофмана, работающего на сингапурском канале.

Между тем NBC передает, что если российские войска вторгнуться в Украину, украиноязычное население будет спасаться бегством в странах ЕС, хлынув через в Словакию, Венгрию и Румынию. А большая часть этого наплыва придется на Польшу.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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