Корабли ВМФ РФ вплотную подошли к базам ВМС НАТО

Несколько часов назад группа российских боевых кораблей появилась в 100 километрах от греческого острова Крит, где размещены многочисленные военные базы стран НАТО.

В эту группу вошли фрегат «Адмирал флота Касатонов», ракетный крейсер «Маршал Устинов», большой противолодочный корабль «Вице-адмирал Кулаков» и танкер «Вязьма», пишет avia.pro .

Российские суда беспрепятственно подошли к острову, несмотря на то, что в этом районе находятся корабли НАТО. Стоит заметить, что со стороны военно-морской группировки альянса корабли ВМФ РФ не встретили ни малейшего сопротивления. Это указывает на то, что Запад не готов идти на провокацию, прекрасно осознавая, что Россия может жестко ответить. Эксперты отмечают, что корабли ВМФ РФ действуют на заднем дворе НАТО, однако они не допускают никаких нарушений, поскольку учения проводятся в международных водах.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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