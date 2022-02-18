Журналист Владимир Соловьев высмеял выдвинутый ультиматум США для Лаврова

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Журналист Владимир Соловьев высмеял выдвинутый ультиматум США для Лаврова
В Мире
Российский журналист Владимир Соловьев

Российский журналист Владимир Соловьев критически высказался в адрес заявления США в отношении главы МИД РФ Сергея Лаврова. По словам эксперта, попытка Вашингтона создать ультимативное условие для Москвы является не более, чем попыткой «набить» себе рейтинга в вопросах взаимоотношений Украины и России, передает «Царьград».

Корреспондент Владимир Соловьев прокомментировал заявление госсекретаря США Энтони Блинкена о том, что Россия должна гарантировать ненападение на Украину и только в этом случае Блинкен готов встретиться с главой МИД РФ Сергеем Лавровым. Эксперт Владимир Соловьев назвал такой ультиматум смехотворным, поскольку именно США нагнетает конфликтную обстановку на российско-украинской границе, и подталкивает противников к военному противостоянию. 

«Это беспроигрышный ультиматум, ведь Россия и так не собирается ни на кого нападать, о чем прекрасно известно в Белом Доме. Зато таким заявлением США набивает себе авторитет на международной арене — показывает, что якобы имеет вес во взаимоотношениях РФ и Украины», - прокомментировал Владимир Соловьев. 

Журналист отметил, что НАТО продолжает стягивать военную технику к границам РФ, намереваясь таким образом «сдержать возможные проявления российской агрессии».

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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