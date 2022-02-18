Макаревич пожаловался на тяжелую жизнь в России

Фронтмен группы «Машина времени» Андрей Макаревич, известный своими критическими высказываниями в адрес власти, признался в том, что ему нелегко жить в России. Как написал музыкант в Facebook, он «с колоссальным трудом терпит» жизнь на родине.

«И вот что я не могу понять – как мы все это терпим?» – задает вопрос народный артист Российской Федерации.

Музыкант также пишет:

«Нас поссорили со всем цивилизованным миром, нас поставили на грань войны, от нашего лица этому миру хамят, нам врут, водят за нос, от законов не осталось даже видимости».

При этом рокер отмечает, что ему, как и миллионам граждан, приходится жить при тоталитарном режиме и в условиях ограничения прав и свобод, пишет Взгляд .

Ранее Макаревич, гражданскую позицию которого не все разделяют, высказался по поводу парадов в честь Победы в Великой Отечественной войне. В частности, он заявил, что в проведении таких парадов нет необходимости. А Крым бессменный лидер «Машины времени» назвал «оккупированной территорией» и принципиально отказывается там выступать.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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