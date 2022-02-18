Анатолий Вассерман объяснил, почему в США возможен новый «Чернобыль»

Image 16+
Анатолий Вассерман объяснил, почему в США возможен новый «Чернобыль»
Политика
Депутат Госдумы Анатолий Вассерман

Депутат Госдумы Анатолий Вассерман заявил о том, что в США возможен новый «Чернобыль» из-за стремления сэкономить на оборудовании.

Так он прокомментировал то, что в США выявили массовое использование контрафактных компонентов на атомных электростанциях, передает РИА ФАН.

Ситуация сложилась таким образом, что сейчас необходимо либо сертифицировать эти компоненты, если они отвечают стандартам, либо заменить их на штатные, если их качество низкое.

Вассерман подчеркнул, что вскрывшиеся факты указывают на наличие негативных тенденций в отрасли. В конце концов, отмечает он, все может закончиться масштабной трагедией.

«Американцы — народ весьма изобретательный по технической части. Очень может быть, они действительно нашли способ что-то удешевить с сохранением качества. Однако, боюсь, по коммерческой части изобретательность у них еще больше, чем по технической, и нам нужно ожидать какой-то серьезной опасности. К сожалению, этот вариант вероятен», — отметил Вассерман.

В любом случае, подчеркнул он, важно разобраться в ситуации и добиться того, чтобы подобные случаи больше не повторялись, так как это может стоить не только жизни сотен тысяч, а то и миллионов людей, но и будет иметь длительные последствия для экологии всей планеты.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-79529

Не забудьте добавить «INFORMING» в источники новостей

Не забудьте поделиться новостью!

Лента
Анатолий Вассерман объяснил, почему в США возможен новый «Чернобыль»

Сегодня, 13:43

Поведение, как у грабителей: зачем США завладели деньгами афганцев

Сегодня, 10:53

New York Times: президент США Джо Байден видит очень высокий риск вторжения ВС РФ

Сегодня, 10:18

Западные СМИ назвали новую дату вторжения России на Украину

Вчера, 20:13

«Это наша земля!»: Лукашенко рассказал о сроках вывода российских войск

Вчера, 18:08

The Washington Post: РФ хочет отпугнуть НАТО в случае «вторжения» на Украину

16-02-2022, 17:03

Sohu: Российская атомная подлодка у берегов США отрезвила Вашингтон

15-02-2022, 16:43

Sohu: подлодка ВМС США могла оставить секретное оборудование в ходе бегства возле Курил

15-02-2022, 16:13

Полк имени Ахмата Кадырова замечен в нескольких километрах от границы Украины

13-02-2022, 09:13

СП: 6-7 эсминцев НАТО, которые подойдут к Крыму, будут уничтожены с берега

12-02-2022, 20:53

Baijiahao: отъезд президента Путина из Пекина вызван отправкой 82-й дивизии США к Украине

11-02-2022, 14:28

РИА «Новости»: В Вашингтоне планируют поджечь Донбасс в марте

11-02-2022, 12:23

YNJ назвало 12 шагов США по предотвращению вторжения РФ на Украину

11-02-2022, 11:53

Эксперт Фельгенгауэр: В ближайшие дни станет ясно, начнется ли война

10-02-2022, 20:33

Экс-президент Польши Валенса призвал в случае вторжения на Украину срочно напасть на Москву

9-02-2022, 16:03

Atlantico: дальнейшее расширение НАТО сделает войну между РФ и Западом неизбежностью

9-02-2022, 13:23

Кедми: США и другие страны Запада будут уничтожены в первые минуты войны с РФ

9-02-2022, 12:18

Баранец: Прибалтика может вооружить украинскую армию только кальсонами и памперсами

8-02-2022, 18:18

Британская Al-Quds рассказала, почему арабский мир встал на сторону Путина

8-02-2022, 17:23

Баранец: бойцы НАТО кальсоны надеть не успеют, когда российские ракеты в их казармы прилетят

7-02-2022, 21:33

ОБСУДИТЬ

Комментарии для сайта Cackle
Военные РФ успешно захватили сверхсекретное оборудование с американской АПЛ Virginia
  • 16-02-2022, 11:13

Военные РФ успешно захватили сверхсекретное оборудование с американской АПЛ Virginia

Российские моряки смогли приватизировать сверхсекретное вооружение с американской подлодки «Вирджиния» — затопленное оборудование было обнаружено в

СП: Силы самообороны Донбасса прикроют боевые буряты
  • 16-02-2022, 12:38

СП: Силы самообороны Донбасса прикроют боевые буряты

Военные эксперты прокомментировали информацию о том, что в противостоянии на Донбассе может быть задействован отряд из снайперов-бурят. По словам

Петербуржцы хотят назвать неубранные от снега улицы «именем Беглова»
  • Вчера, 19:00

Петербуржцы хотят назвать неубранные от снега улицы «именем Беглова»

Жители Санкт-Петербурга продолжают критиковать Смольный и губернатора Александра Беглова в связи с некачественной уборкой города от снега и наледи.

Sohu: Российская атомная подлодка у берегов США отрезвила Вашингтон
  • 15-02-2022, 16:43

Sohu: Российская атомная подлодка у берегов США отрезвила Вашингтон

Китайское издание Sohu сообщает, что появление российской атомной подлодки у побережья США заставило американцев отказаться от идеи предоставить

Экс-депутат Уткина обвинила Беглова в равнодушии к исторической застройке Петербурга
  • 15-02-2022, 15:36

Экс-депутат Уткина обвинила Беглова в равнодушии к исторической застройке Петербурга

Губернатор Северной столицы Александр Беглов не является истинным петербуржцем, так как ему абсолютно все равно на будущее города. К соответствующему

Новое приложение Смольного для разрешений на строительство может принести петербуржцам одни проблемы
  • 15-02-2022, 22:16

Новое приложение Смольного для разрешений на строительство может принести петербуржцам одни проблемы

Местные чиновники кажется уже не способны привнести новые технологии в Северную столицу. Все попытки администрации Петербурга принести пользу городу

Новости партнеров
Новости партнеров
Представители компании «Лидер» предпочли уклониться от ответа на вопрос журналистов о строительстве зоопарка в промзоне «Горская»
  • 15-02-2022, 19:23

Представители компании «Лидер» предпочли уклониться от ответа на вопрос журналистов о строительстве зоопарка в промзоне «Горская»

Многочисленные заявки и запросы СМИ к УК «Лидер» были проигнорированы подрядчиком. В компании отказываются давать комментарии по поводу возможных

Ургант в эфире Первого канала пошутил о «полном» коллективном иммунитете к COVID-19 в Петербурге
  • Вчера, 13:36

Ургант в эфире Первого канала пошутил о «полном» коллективном иммунитете к COVID-19 в Петербурге

Заявление Смольного и Комитета по здравоохранению Петербурга о стопроцентном коллективном иммунитете вызвало смех у Ивана Урганта. Телеведущий

Смольный решил пополнить бюджет Петербурга за счет автомобилистов
  • 16-02-2022, 12:47

Смольный решил пополнить бюджет Петербурга за счет автомобилистов

В Петербурге ограничат парковку в жилых зонах. Чиновники считают, что это поможет коммунальщикам качественнее убирать территории. Однако пресс-служба

Потепление и дожди ухудшат ситуацию с гололедицей на дорогах Петербурга
  • Сегодня, 13:32

Потепление и дожди ухудшат ситуацию с гололедицей на дорогах Петербурга

Дожди и мокрый снег с сильными порывами ветра атаковали Санкт-Петербург. Это может привести к усилению гололедицы на фоне некачественной уборки улиц