Анатолий Вассерман объяснил, почему в США возможен новый «Чернобыль»

Депутат Госдумы Анатолий Вассерман заявил о том, что в США возможен новый «Чернобыль» из-за стремления сэкономить на оборудовании.

Так он прокомментировал то, что в США выявили массовое использование контрафактных компонентов на атомных электростанциях, передает РИА ФАН .

Ситуация сложилась таким образом, что сейчас необходимо либо сертифицировать эти компоненты, если они отвечают стандартам, либо заменить их на штатные, если их качество низкое.

Вассерман подчеркнул, что вскрывшиеся факты указывают на наличие негативных тенденций в отрасли. В конце концов, отмечает он, все может закончиться масштабной трагедией.

«Американцы — народ весьма изобретательный по технической части. Очень может быть, они действительно нашли способ что-то удешевить с сохранением качества. Однако, боюсь, по коммерческой части изобретательность у них еще больше, чем по технической, и нам нужно ожидать какой-то серьезной опасности. К сожалению, этот вариант вероятен», — отметил Вассерман.

В любом случае, подчеркнул он, важно разобраться в ситуации и добиться того, чтобы подобные случаи больше не повторялись, так как это может стоить не только жизни сотен тысяч, а то и миллионов людей, но и будет иметь длительные последствия для экологии всей планеты.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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