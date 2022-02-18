Польский депутат Зандберг призвал взять за карман русских олигархов

Польский депутат Адриан Зандберг считает лучшим рычагом воздействия на российские политические элиты блокировку их счетов в ЕС и арест недвижимости. Об этом политик рассказал в беседе с изданием Krytyka Polityczna.

Он отметил, что у российских элит за рубежом солидные активы, в том числе недвижимость, яхты и многие другие атрибуты роскоши. Не говоря уже о солидных банковских счетах.

«Представьте себе, им больше нравится проводить время не на родине, а в Европе», – говорит Зандберг.

Идея «раскулачивания» политических элит не нова, но, говорит депутат, доныне она упорно игнорируется. В первую очередь потому, что российский капитал тесно связан с европейским. Именно эта причина, по его мнению, и объясняет нежелание европейской верхушки воздействовать на олигархов из РФ.

«Речь идет также о присутствующих в экономике западных стран российских деньгах, полученных зачастую путем ограбления общества. Русские зарабатывают здесь миллиарды, это слон в гостиной, которого мы игнорируем», – заключил Адриан Зандберг.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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