Лавров назвал причину бомбардировок Югославии

Глава МИД РФ Сергей Лавров назвал истинную причину бомбардировок Югославии силами НАТО в 1999 году. В частности, он заявил, что убитых боевиков выдали за мирных жителей, якобы замученных сербами. Он также рассказал, какую роль в тех событиях сыграл Уильям Уолкер, который тогда руководил миссией ОБСЕ в Косово.

По словам Лаврова, Уолкер заявил журналистам, что в селе Рачик обнаружено 30 трупов гражданских лиц, замученных сербами, и назвал это геноцидом. Глава МИД РФ считает, что это и стало поводом для бомбардировок НАТО.

Спустя какое-то время спецгруппа по расследованию инцидента установила, что это были переодетые в гражданскую одежду боевики, а не мирные жители. Дырки в их вещах не совпадали с отверстиями от пулевых ранений в телах, заявил Лавров.

Таким образом, можно сделать вывод о том, что НАТО бомбили Югославию после собственной лжи о геноциде, подчеркнул министр.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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