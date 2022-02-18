Лавров назвал причину бомбардировок Югославии

Российские моряки смогли приватизировать сверхсекретное вооружение с американской подлодки «Вирджиния» — затопленное оборудование было обнаружено в
Военные эксперты прокомментировали информацию о том, что в противостоянии на Донбассе может быть задействован отряд из снайперов-бурят. По словам
Жители Санкт-Петербурга продолжают критиковать Смольный и губернатора Александра Беглова в связи с некачественной уборкой города от снега и наледи.
Местные чиновники кажется уже не способны привнести новые технологии в Северную столицу. Все попытки администрации Петербурга принести пользу городу
Дожди и мокрый снег с сильными порывами ветра атаковали Санкт-Петербург. Это может привести к усилению гололедицы на фоне некачественной уборки улиц
Заявление Смольного и Комитета по здравоохранению Петербурга о стопроцентном коллективном иммунитете вызвало смех у Ивана Урганта. Телеведущий
В Петербурге ограничат парковку в жилых зонах. Чиновники считают, что это поможет коммунальщикам качественнее убирать территории. Однако пресс-служба
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) изменила критерии выбора поставщика в пользу неценового показателя. Теперь он будет составлять 60% от
Политолог Юрий Самонкинраскритиковал власти Петербурга за наплевательское отношение к судьбе блогерши Полины Стрелец, которая пострадала во время
Власти решили выделить финансы на технику, которые не спасут Санкт-Петербург от снежного кризиса. Начальник управления по комплексной уборке и
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