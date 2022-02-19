В ответ на угрозы Токио высадить десант на Курилах Москва запустила «Калибр»

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В ответ на угрозы Токио высадить десант на Курилах Москва запустила «Калибр»
Политика
Фото из открытых источников

Россия в ответ на провокационную риторику Японии, осуществила пуск крылатой ракеты «Калибр» у японской границы.

В Токио ранее заявили о том, что готовы высадить десант на острова Курильской гряды. Япония не признает суверенитет России над некоторыми островами, утверждая, что они являются японской территорией и должны вернуться под юрисдикцию Токио.

Помимо этого в Японии также сообщили о намерениях увеличить количество крылатых ракет, передает  Авиа.про.

Появились предположения, что и субмарина США в территориальных водах России появилась по согласованию Токио и Вашингтона.

Конечно же, Россия не может игнорировать эту ситуацию. В ответ на риторику Токио к японской границе была отправлена подводная лодка «Волхв». Она скрытно подошла к японским водам и произвела пуск крылатой ракеты «Калибр».

Китайские аналитики подчеркнули, что ответ России был моментальным и жестким. Помимо пуска ракеты «Калибр», РФ также сообщила о грядущих масштабных военных учениях. В них будет задействовано до 140 кораблей.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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