Military Watch: РФ взяла на прицел всю Европу от Средиземноморья до Балтики

Image 16+
Military Watch: РФ взяла на прицел всю Европу от Средиземноморья до Балтики
В Мире
Фото из открытых источников

Гиперзвуковые ракеты «Кинжал», которые имеются в распоряжении России, позволяют ей взять «на мушку» практически всю Европу - от Средиземноморья до Балтики. Об этом говорится в статье американского журнала Military Watch.

По причине выраженного напряжения в отношениях между Россией и Западом российские военные на востоке Сирии сымитировали пуски истребителями МиГ-31К гиперзвуковых ракет «Кинжал» над акваторией Средиземного моря. Обозреватели издания, рассказывая об этом, отдают должное Вооруженным силам России.

«Благодаря способности этих ракет преодолевать практически любую из имеющихся систем ПРО, РФ, размещая в Сирии «Кинжалы», получает превосходную возможность при необходимости закрывать всю акваторию Средиземного моря без необходимости координировать действия авиации и флота», — приводит цитату из публикации в адаптированном переводе издание «ПолитРоссия».

Некоторое время назад стало известно о размещении МиГ-31К, носителей «Кинжалов», на территории Калининградской области. Они могут держать на прицеле прибалтийские государства и часть других европейских стран.

Авторы подчеркивают, что Россия очень ответственно и грамотно подошла к модернизации ВС, сделала акцент на разработку новейших видов оружия, учитывая собственные потребности и интересы страны по части безопасности.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-79529

Не забудьте добавить «INFORMING» в источники новостей

Не забудьте поделиться новостью!

Лента
Military Watch: РФ взяла на прицел всю Европу от Средиземноморья до Балтики

Сегодня, 11:48

Польский депутат Зандберг призвал взять за карман русских олигархов

18-02-2022, 15:53

Журналист Владимир Соловьев высмеял выдвинутый ультиматум США для Лаврова

18-02-2022, 12:38

Корабли ВМФ РФ вплотную подошли к базам ВМС НАТО

18-02-2022, 10:53

Российский истребитель Су-35 приблизился на 1,5 метра к американскому Boeing P-8A Poseidon

17-02-2022, 14:08

Силы НАТО приступили к развертыванию своих подразделений у границ Приднестровья

17-02-2022, 12:08

НАТО может отправить войска в Венгрию, несмотря на отказ Будапешта

16-02-2022, 12:38

Sohu: подлодка ВМС США могла оставить секретное оборудование в ходе бегства возле Курил

15-02-2022, 16:13

КНР прокомментировала инцидент на учениях с подлодкой ВМС США вблизи Курил

15-02-2022, 15:03

Правозащитники ФБР обратили внимание на тяжелую жизнь юных американцев во взрослых тюрьмах

15-02-2022, 12:04

Стрелков: Турция станет первой страной, которая ударит Россию в спину при операции на Украине

14-02-2022, 23:03

В Калифорнии напугали граждан войной, анонсировав пролет над Санта-Моникой и Малибу российского истребителя МиГ-29

14-02-2022, 19:53

Во Франции приняли судьбоносное решение по исламу, которое «погубит всех»

14-02-2022, 13:03

Российский фрегат нанес удар по американской подлодке

13-02-2022, 21:33

Неизвестные злоумышленники устроили диверсию против российских военных в Белоруссии

12-02-2022, 14:48

Турция перебрасывает в Донбасс боевиков из Сирии и Ливии для участия в захвате городов

11-02-2022, 11:13

РФ атаковала ПВО Израиля неизвестной сверхмощной системой РЭБ

10-02-2022, 15:23

Вошедший в российские воды британский эсминец непригоден для выполнения боевых задач

10-02-2022, 11:33

ВМФ РФ заблокировал военные корабли ВМС Украины в Черном и Азовском морях

10-02-2022, 09:58

Atlantico: дальнейшее расширение НАТО сделает войну между РФ и Западом неизбежностью

9-02-2022, 13:23

ОБСУДИТЬ

Комментарии для сайта Cackle
Артиллерия ВС РФ оперативно развернута в 5 километрах от границы с Украиной
  • 18-02-2022, 23:08

Артиллерия ВС РФ оперативно развернута в 5 километрах от границы с Украиной

Военные корреспонденты сообщили о развертывании российской артиллерии неподалеку от границ с Украиной — согласно данным очевидцев, в 5 км от границы

Петербуржцы хотят назвать неубранные от снега улицы «именем Беглова»
  • 17-02-2022, 19:00

Петербуржцы хотят назвать неубранные от снега улицы «именем Беглова»

Жители Санкт-Петербурга продолжают критиковать Смольный и губернатора Александра Беглова в связи с некачественной уборкой города от снега и наледи.

Россия стянула к украинской границе огнеметные системы ТОС-1А «Солнцепек»
  • Вчера, 20:43

Россия стянула к украинской границе огнеметные системы ТОС-1А «Солнцепек»

Ситуация в Донбассе продолжает накаляться, и на этом фоне Россия перебросила на границу Белоруссии и Украины тяжелые огнеметные системы ТОС-1А

Глава МО «Правобережный» обвинил Беглова в коммунальном коллапсе
  • Вчера, 18:01

Глава МО «Правобережный» обвинил Беглова в коммунальном коллапсе

Муниципальный депутат МО Правобережный Станислав Гадзиковский высказался о некачественной уборке снега в Петербурге. По его мнению, «рыба гниет с

Потепление и дожди ухудшат ситуацию с гололедицей на дорогах Петербурга
  • 18-02-2022, 13:32

Потепление и дожди ухудшат ситуацию с гололедицей на дорогах Петербурга

Дожди и мокрый снег с сильными порывами ветра атаковали Санкт-Петербург. Это может привести к усилению гололедицы на фоне некачественной уборки улиц

Юрист Баханович критически отреагировала на законопроект о «голых в метро»
  • 18-02-2022, 21:18

Юрист Баханович критически отреагировала на законопроект о «голых в метро»

Чиновники Санкт-Петербурга занимаются имитацией бурной деятельности, предлагая законопроект по ужесточению наказания за различные правонарушения в

Новости партнеров
Новости партнеров
Смольный выделяет огромный бюджет на «ледоколы», которые всё равно не спасут ситуацию с уборкой снега в Петербурге
  • 18-02-2022, 15:29

Смольный выделяет огромный бюджет на «ледоколы», которые всё равно не спасут ситуацию с уборкой снега в Петербурге

Власти решили выделить финансы на технику, которые не спасут Санкт-Петербург от снежного кризиса. Начальник управления по комплексной уборке и

ФАС приняла предложенную Барабанщиковым систему закупок школьного питания
  • 17-02-2022, 18:29

ФАС приняла предложенную Барабанщиковым систему закупок школьного питания

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) изменила критерии выбора поставщика в пользу неценового показателя. Теперь он будет составлять 60% от

Смольный может "утонуть" в судебных исках от пострадавших петербуржцев
  • 17-02-2022, 21:38

Смольный может "утонуть" в судебных исках от пострадавших петербуржцев

Подконтрольные Смольному ведомства могут "утонуть" в судебных исках. Причиной является неубранный снег на улицах Санкт-Петербурга. Пресс-служба

Появились кадры с места боя ополченцев ДНР со спецназовцами ВСУ, пытавшимися проникнуть на территорию республики
  • 18-02-2022, 22:53

Появились кадры с места боя ополченцев ДНР со спецназовцами ВСУ, пытавшимися проникнуть на территорию республики

На видеохостинге YouTube было размещено видео с места боя ополченцев ДНР со спецназовцами ВСУ, которые предприняли попытку пробраться на территорию