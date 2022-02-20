Military Watch: РФ взяла на прицел всю Европу от Средиземноморья до Балтики

Гиперзвуковые ракеты «Кинжал», которые имеются в распоряжении России, позволяют ей взять «на мушку» практически всю Европу - от Средиземноморья до Балтики. Об этом говорится в статье американского журнала Military Watch.

По причине выраженного напряжения в отношениях между Россией и Западом российские военные на востоке Сирии сымитировали пуски истребителями МиГ-31К гиперзвуковых ракет «Кинжал» над акваторией Средиземного моря. Обозреватели издания, рассказывая об этом, отдают должное Вооруженным силам России.

«Благодаря способности этих ракет преодолевать практически любую из имеющихся систем ПРО, РФ, размещая в Сирии «Кинжалы», получает превосходную возможность при необходимости закрывать всю акваторию Средиземного моря без необходимости координировать действия авиации и флота», — приводит цитату из публикации в адаптированном переводе издание «ПолитРоссия».

Некоторое время назад стало известно о размещении МиГ-31К, носителей «Кинжалов», на территории Калининградской области. Они могут держать на прицеле прибалтийские государства и часть других европейских стран.

Авторы подчеркивают, что Россия очень ответственно и грамотно подошла к модернизации ВС, сделала акцент на разработку новейших видов оружия, учитывая собственные потребности и интересы страны по части безопасности.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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