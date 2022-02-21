Россия сможет задействовать в противостоянии с ВС Украины 500 истребителей и бомбардировщиков

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Россия сможет задействовать в противостоянии с ВС Украины 500 истребителей и бомбардировщиков
В Мире
Фото из открытых источников

Эксперты сообщили о полной боевой готовности порядка 500 истребителей, имеющихся в военном арсенале РФ. В случае активизации массовой штурмовой операции ВСУ на Донбассе, такое вооружение может стать основным противодействием для карательных мер украинской армии, передает «Avia.pro».

По сообщению военных корреспондентов, Россия располагает как минимум 500 истребителями, штурмовиками и бомбардировщиками, которые в критический момент могут быть применены для противодействия агрессии украинской армии на Донбассе. Учитывая количество концентрации украинского оружия вдоль всей линии разграничения и тот факт, что бойцов ВСУ курируют непосредственно военные НАТО, градус напряженности конфликта достиг своего исторического максимума. 

«Россия не будет молча наблюдать, как украинские каратели истребляют население Донбасса. В пределах досягаемости от линии разграничения находятся 75% обычных вооружённых сил российской армии, а также 500 истребителей и истребителей-бомбардировщиков», - прокомментировали эксперты. 

Также аналитики отметили, что для тотального уничтожения украинской армии на востоке Украины достаточно будет всего 40-50 российских истребителей, поскольку военная оснащенность и подготовка ВСУ остается на предельно низком уровне.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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