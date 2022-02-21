Депутат ГД России Бородай объяснил, вступит ли армия РФ в боевые действия в Донбассе

Image 16+
Депутат ГД России Бородай объяснил, вступит ли армия РФ в боевые действия в Донбассе
Политика
Российский политик Александр Бородай

Российский политик Александр Бородай сообщил о факторе, который может побудить армию РФ выступить на стороне защитников Донбасса. Специалист указал, что если украинские каратели организуют масштабный штурм ЛДНР, подразумевающий истребление мирного населения, то Россия не останется в бездействии, передает «Московский Комсомолец».

Экс-заместитель председателя Совета министров ДНР, глава Союза добровольцев Донбасса Александр Бородай не исключил возможность вступления России в конфликт на востоке Украины. Политик подчеркнул, что такая вероятность возникнет исключительно в случае, если украинская армия предпримет недозволительные действия в адрес мирного населения Донбасса, что фактически может произойти в любой момент. 

«Учитывая ту концентрацию оружия на линии разграничения, становится очевидным, что украинская армия целенаправленно готовится истреблять мирное население в Донбассе. Причем непосредственное руководство украинской армии производится со стороны США», - прокомментировал Александр Бородай. 

Политик отметил, что количество американского оружия, которое появилось возле границ ЛДНР, пересекло все допустимые границы Минских договоренностей, однако в Киеве не признают, что давно не соблюдают режим тишины на фронте.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-79529

Не забудьте добавить «INFORMING» в источники новостей

Не забудьте поделиться новостью!

Лента
Депутат ГД России Бородай объяснил, вступит ли армия РФ в боевые действия в Донбассе

Сегодня, 13:38

Хуаньцю шибао: Кризис на Украине — это только первая серия сериала

Вчера, 12:43

«Адванс»: Байден или уверен, что Россия нападет на Украину, или просто хочет войны в Европе

Вчера, 10:33

Ищенко: Сказанное Путиным слово «геноцид» о Донбассе заставило Шольца переживать за Германию

19-02-2022, 12:53

В ответ на угрозы Токио высадить десант на Курилах Москва запустила «Калибр»

19-02-2022, 12:03

Лавров назвал причину бомбардировок Югославии

18-02-2022, 18:23

Анатолий Вассерман объяснил, почему в США возможен новый «Чернобыль»

18-02-2022, 13:43

Поведение, как у грабителей: зачем США завладели деньгами афганцев

18-02-2022, 10:53

New York Times: президент США Джо Байден видит очень высокий риск вторжения ВС РФ

18-02-2022, 10:18

Западные СМИ назвали новую дату вторжения России на Украину

17-02-2022, 20:13

«Это наша земля!»: Лукашенко рассказал о сроках вывода российских войск

17-02-2022, 18:08

The Washington Post: РФ хочет отпугнуть НАТО в случае «вторжения» на Украину

16-02-2022, 17:03

Sohu: Российская атомная подлодка у берегов США отрезвила Вашингтон

15-02-2022, 16:43

Sohu: подлодка ВМС США могла оставить секретное оборудование в ходе бегства возле Курил

15-02-2022, 16:13

Полк имени Ахмата Кадырова замечен в нескольких километрах от границы Украины

13-02-2022, 09:13

СП: 6-7 эсминцев НАТО, которые подойдут к Крыму, будут уничтожены с берега

12-02-2022, 20:53

Baijiahao: отъезд президента Путина из Пекина вызван отправкой 82-й дивизии США к Украине

11-02-2022, 14:28

РИА «Новости»: В Вашингтоне планируют поджечь Донбасс в марте

11-02-2022, 12:23

YNJ назвало 12 шагов США по предотвращению вторжения РФ на Украину

11-02-2022, 11:53

Эксперт Фельгенгауэр: В ближайшие дни станет ясно, начнется ли война

10-02-2022, 20:33

ОБСУДИТЬ

Комментарии для сайта Cackle
Артиллерия ВС РФ оперативно развернута в 5 километрах от границы с Украиной
  • 18-02-2022, 23:08

Артиллерия ВС РФ оперативно развернута в 5 километрах от границы с Украиной

Военные корреспонденты сообщили о развертывании российской артиллерии неподалеку от границ с Украиной — согласно данным очевидцев, в 5 км от границы

Россия стянула к украинской границе огнеметные системы ТОС-1А «Солнцепек»
  • 19-02-2022, 20:43

Россия стянула к украинской границе огнеметные системы ТОС-1А «Солнцепек»

Ситуация в Донбассе продолжает накаляться, и на этом фоне Россия перебросила на границу Белоруссии и Украины тяжелые огнеметные системы ТОС-1А

Глава МО «Правобережный» обвинил Беглова в коммунальном коллапсе
  • 19-02-2022, 18:01

Глава МО «Правобережный» обвинил Беглова в коммунальном коллапсе

Муниципальный депутат МО Правобережный Станислав Гадзиковский высказался о некачественной уборке снега в Петербурге. По его мнению, «рыба гниет с

Юрист Баханович критически отреагировала на законопроект о «голых в метро»
  • 18-02-2022, 21:18

Юрист Баханович критически отреагировала на законопроект о «голых в метро»

Чиновники Санкт-Петербурга занимаются имитацией бурной деятельности, предлагая законопроект по ужесточению наказания за различные правонарушения в

Появились кадры с места боя ополченцев ДНР со спецназовцами ВСУ, пытавшимися проникнуть на территорию республики
  • 18-02-2022, 22:53

Появились кадры с места боя ополченцев ДНР со спецназовцами ВСУ, пытавшимися проникнуть на территорию республики

На видеохостинге YouTube было размещено видео с места боя ополченцев ДНР со спецназовцами ВСУ, которые предприняли попытку пробраться на территорию

Беглов не мог организовать эвакуацию петербурженки с Бали больше трех недель
  • 19-02-2022, 14:06

Беглов не мог организовать эвакуацию петербурженки с Бали больше трех недель

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов так и не помог семье жительницы Северной столицы, которая попала в тяжелую аварию на Бали. Доставку

Новости партнеров
Новости партнеров
В ответ на угрозы Токио высадить десант на Курилах Москва запустила «Калибр»
  • 19-02-2022, 12:03

В ответ на угрозы Токио высадить десант на Курилах Москва запустила «Калибр»

Россия в ответ на провокационную риторику Японии, осуществила пуск крылатой ракеты «Калибр» у японской границы. В Токио ранее заявили о том, что

Профессор Воробьев: во главе панической атаки по поводу COVID-пандемии встала ВОЗ
  • 18-02-2022, 19:53

Профессор Воробьев: во главе панической атаки по поводу COVID-пандемии встала ВОЗ

Доктор медицинских наук Павел Воробьев опубликовал свою статью, подготовленную к двухлетию пандемии COVID-19, на страницах «Московского доктора». Это

Military Watch: РФ взяла на прицел всю Европу от Средиземноморья до Балтики
  • Вчера, 11:48

Military Watch: РФ взяла на прицел всю Европу от Средиземноморья до Балтики

Гиперзвуковые ракеты «Кинжал», которые имеются в распоряжении России, позволяют ей взять «на мушку» практически всю Европу - от Средиземноморья до

К побережью Украины идут минимум 10 боевых кораблей ВМФ России
  • Сегодня, 10:28

К побережью Украины идут минимум 10 боевых кораблей ВМФ России

Не менее десяти боевых кораблей направила Россия в Азовское море, сообщает Авиа.Про , утверждая, что они держат курс к украинским берегам.