Российский политик Александр Бородай сообщил о факторе, который может побудить армию РФ выступить на стороне защитников Донбасса. Специалист указал, что если украинские каратели организуют масштабный штурм ЛДНР, подразумевающий истребление мирного населения, то Россия не останется в бездействии, передает «Московский Комсомолец».

Экс-заместитель председателя Совета министров ДНР, глава Союза добровольцев Донбасса Александр Бородай не исключил возможность вступления России в конфликт на востоке Украины. Политик подчеркнул, что такая вероятность возникнет исключительно в случае, если украинская армия предпримет недозволительные действия в адрес мирного населения Донбасса, что фактически может произойти в любой момент.

«Учитывая ту концентрацию оружия на линии разграничения, становится очевидным, что украинская армия целенаправленно готовится истреблять мирное население в Донбассе. Причем непосредственное руководство украинской армии производится со стороны США», - прокомментировал Александр Бородай.

Политик отметил, что количество американского оружия, которое появилось возле границ ЛДНР, пересекло все допустимые границы Минских договоренностей, однако в Киеве не признают, что давно не соблюдают режим тишины на фронте.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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