Эксперт Коротченко перечислил дальнейшие действия РФ в Донбассе

Военный эксперт Игорь Коротченко рассказал, какие действия могут быть далее предприняты Россией в Донбассе.

Накануне президент РФ Владимир Путин подписал документ о признании Россией независимости ДНР и ЛНР. Россия также обещала поддержать ДНР и ЛНР в вопросах обеспечения безопасности и экономического развития.

Сейчас, отмечает Коротченко, целесообразно разместить на территории ДНР и ЛНР российский военный контингент. Российские войска, уверен эксперт, защитят республики от попыток Украины реализовать силовой сценарий по возвращению республик Донбасса под контроль Киева.

«Что будет теперь: общее пространство безопасности Россия-ДНР-ЛНР. Ввод на территорию Донбасса и размещение там необходимого российского контингента. В случае продолжения агрессии со стороны ВСУ — силовая нейтрализация украинской группировки вторжения», — заявил Коротченко.

Отметим, в СМИ уже попала информация о том, что после признания ДНР и ЛНР, на их территорию зашли российские военные. Колонны военной техники, продвигающиеся вглубь республик, запечатлели местные жители.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-79529

Не забудьте добавить «INFORMING» в источники новостей