Израильский эксперт Кедми рассказал о нестандартном варианте победы России над Украиной

Военный эксперт из Израиля Яков Кедми рассказал о нестандартном варианте победы России над Украиной. Его расписывает издание «Новостной фронт».

По словам Кедми, Россия разработала военную операцию на тот случай, если ВСУ решатся реализовать силовой сценарий и захватить территории республик Донбасса, подставив под угрозу мирных граждан. Суть ее проста - ответить на силу силой.

Кедми считает, что Москва может обрушить массированные ракетные удары не только на позиции ВСУ, но и по стратегически важным объектам на территории самой Украины. Это деморализует Вооруженные силы Украины и позволит остановить наступление на донбасские республики.

«Танковый удар эффективен, если против тебя стоит армия, которую надо разбить. Если бы проблему Украины решали военным способом, то точным огнем и работой спецподразделений», — пояснил Кедми.

При этом эксперт напомнил, что России для нанесения массированного ракетного удара по территории Украины даже можно и не заходить на территорию Донбасса.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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