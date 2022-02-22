Министр обороны Латвии Артис Пабрикис заявил о готовности Запада воевать с Россией

Страны Запада готовы воевать с Россией, чтобы защитить свои ценности и свободы, уверен министр обороны Лавтии Артис Пабрикис.

На заседании глав военных ведомств 10 европейских стран, которые входят в состав Объединенных экспедиционных сил, он раскритиковал Россию за признание ДНР и ЛНР, передает ТАСС .

По его словам, если ответ на этот шаг РФ будет «недостаточно сильным или убедительным», то вырастет число «инцидентов на де-факто украинской границе».

«Наш ответ должен звучать так: «Наш дорогой друг, мы мирный альянс, но мы также готовы идти воевать за наши свободы. Мы не боимся вас. Если вы хотите войны, вы ее получите», - сказал Пабрикс.

Отметим, Объединенные экспедиционные силы под командованием Соединенного Королевства были созданы в 2014 году. В них входят силы Великобритании и Латвии, Дании, Исландии, Литвы, Нидерландов, Норвегии, Финляндии, Швеции и Эстонии. Они проводят время от времени совместные военные учения.

Накануне президент РФ Владимир Путин признал суверенитет ДНР и ЛНР, а также подписал с ними договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-79529

Не забудьте добавить «INFORMING» в источники новостей