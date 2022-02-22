Политолог Сатановский прокомментировал реакцию КНР на признание республик Донбасса

Выступая на экстренном заседании Совбеза ООН, постоянный представитель КНР Чжан Цзюнь заявил, что в ситуации вокруг Украины всем следует проявлять сдержанность, чтобы избежать эскалации. Примечательно то, что китайский дипломат не заявил о поддержке территориальной целостности Украины.

Комментируя заявление представителя КНР, политолог Евгений Сатановский, сказал, что ничего удивительного в его словах нет, поскольку Китай всегда придерживался нейтралитета. Сатановский также подчеркнул: «Россия делает все, что хочет делать Россия, а Китай, в случае чего, я имею в виду ситуацию с Тайванем, будет делать все, что хочет Китай». Политолог упомянул ситуацию с Ираном, при которой Китай занял нейтральную позицию. По мнению Сатановского, Китай не будет выступать против России в украинском вопросе. Эксперт также подчеркнул, что Москве достаточно дипломатического ответа Китая, а в помощи КНР она не нуждается.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-79529

Не забудьте добавить «INFORMING» в источники новостей