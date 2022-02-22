Генерал Бридлав рассказал о трех сценариях вторжения России на Украину

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Генерал Бридлав рассказал о трех сценариях вторжения России на Украину
Политика
Фото из открытых источников

Бывший главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО генерал Филип Бридлав рассказал о трех возможных сценариях наступления России на Украину. В частности, генерал отметил, что  Путин делает все, чтобы украинцы разозлились на Зеленского. А Россия заявляет, что ни на кого нападать не собирается.

По словам военного, согласно первому варианту, будет оказано давление на Киев с целью свержения Зеленского. Второй вариант предполагает  вторжение с востока, которое послужит сигналом со стороны Путина украинскому правительств, ЕС и НАТО. А по третьему сценарию, с юга Путин может оказывать экономическое давление. При таком раскладе Украина окажется полностью отрезана от моря, если Россия захватит Мариуполь и потом заблокирует или завоюет часть Одесского порта. Бридлав не может ответить на вопрос, будет ли блицкриг или вторжение на всю территорию Украины. Однако у России есть силы, которые способны нанести серьезный удар по Украине, ее экономике и народу. Военачальник также отметил, что у Путина достаточно войск для реализации всех трех сценария. Далее он рассуждает о том, что значительные украинские силы находятся на линии соприкосновения. Кошмарный сценарий заключается в том, что Россия может атаковать их там, чтобы большую часть ВСУ заблокировать из опасений, что может случиться более мощная атака. Однако настоящая атака может произойти на севере или на юге. 

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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