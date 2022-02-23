Baijiahao: РВСН РФ расправятся с США даже без применения ядерного оружия

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Baijiahao: РВСН РФ расправятся с США даже без применения ядерного оружия
Политика
Фото из открытых источников

На платформе Baijiahao обсудили исход гипотетического военного противостояния РФ и США.

Так, по мнению пользователей, сейчас для Америки Россия является главным противником, пишет ИноСМИ. И в Вашингтоне испытывают страх, поскольку осознают, что Россия давно превосходит США в сфере вооружения.

Современные ракеты, которые Россия поставила на вооружение, могут в считанные минуты уничтожить целый город в США.

«Мощнейшая российская ракета SS-18 «Сатана» имеет дальность действия 16 тысяч километров. Это означает, что она может долететь до территории США. Ракета весит более 210 тонн и обладает невероятной убойной силой», - рассказывает источник.

Также не стоит забывать и о мощном защитном вооружении. Например, ЗРК «Тор» может атаковать одновременно несколько истребителей. Так что США придется тяжело, если дойдет до войны с Россией. И осознание этого сдерживает Вашингтон от шага за грань, когда война станет неизбежной.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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