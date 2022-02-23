Baijiahao: РВСН РФ расправятся с США даже без применения ядерного оружия

Военный обозреватель из США Пол Крэйг Робертс сообщил о вероятных действиях Вашингтона касательно Донбасса и признания Россией независимости ДНР и
Не менее десяти боевых кораблей направила Россия в Азовское море, сообщает Авиа.Про , утверждая, что они держат курс к украинским берегам.
Танки ВС РФ, переброшенные к границе с Украиной, начали передвигаться самостоятельно, что может указывать на подготовку к наступлению. Об этом
Выступая на экстренном заседании Совбеза ООН, постоянный представитель КНР Чжан Цзюнь заявил, что в ситуации вокруг Украины всем следует проявлять
Ситуация, которая уже была в России в 1990-х годах, может повториться, и тогда граждане страны рискуют столкнуться с конфискацией всех их сбережений.
Ученый и востоковед Евгений Сатановский не исключает, что Украина, Польша, Румыния и Прибалтика могут развязать глобальную войну. Политолог
Бывший главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО генерал Филип Бридлав рассказал о трех возможных сценариях наступления России на
Военный эксперт Игорь Коротченко рассказал, какие действия могут быть далее предприняты Россией в Донбассе. Накануне президент РФ Владимир Путин
В ответ на признание Россией Донецкой и Луганской народных республик страны-участницы Североатлантического альянса принялись массово перебрасывать
Российский политик Александр Бородай сообщил о факторе, который может побудить армию РФ выступить на стороне защитников Донбасса. Специалист указал,
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