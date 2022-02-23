«Заходят с Севера». Что США затеяли в Арктике

О планах США в Арктике рассказал обозреватель РИА Новости Андрей Коц.

Он обратил внимание на то, что США продолжают наращивать активность в этом регионе, и уже разместили свои боевые корабли в Баренцевом море. В планах Вашингтона получить свободный доступ к Арктике и даже оспорить право Москвы на природные ресурсы и Северный морской путь, уверен эксперт.

По словам заместителя секретаря Совбеза России Михаила Попова, американцы действительно планируют уделять больше внимания освоению Арктике. США готовится к 2027 году спустить на воду 3 тяжелых ледокола, а также создать в Арктике постоянные пункты базирования своих кораблей и подводных лодок. Помимо этого США будут готовить специальную дивизию для действий за полярным кругом.

И все это для того, чтобы вытеснить из региона Россию и Китай, поскольку таяние льдов делает ресурсы Арктики более доступными.

Но Вашингтону не стоит забывать, что Россия уже не одно десятилетие успешно не только осваивает регион, но и следит за его безопасностью, в том числе и по Северному морскому пути. В северных широтах создана крупнейшая сеть военных баз и аэродромов, которые при необходимости РФ готова использовать для защиты своих интересов.

Помимо флота и авиации, в Арктике размещены дальнобойные ЗРК С-400, ПВО «Панцирь» и «Тор», а также береговые комплексы.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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