«WarGonzo»: Войска НАТО готовятся ко вторжению в Приднестровье

В ответ на признание Россией Донецкой и Луганской народных республик страны-участницы Североатлантического альянса принялись массово перебрасывать свои войска к Приднестровью.

Телеграм-канал «WarGonzo» допускает, что военно-политический блок может расширять свое военное присутствие у границ Приднестровской молдавской республики с целью проведения наступательной операции.

На днях пользователи социальных сетей сообщили о перемещении ствольной артиллерии непосредственно с границей.

«Технику перемещали также в районе военного полигона в Бульбоаке, где уже неоднократно были замечены специалисты НАТО. Напомним, натовские спецназовцы не так давно проникли в зону безопасности у Дубосар с целью рекогносцировки и даже пытались похитить приднестровского пограничника», - пишет автор канала Семен Пегов.

Вторжением и захватом Приднестровья Запад попробует наказать Россию за действия в отношении Украины. Авторы не исключают, что старт наступательной операции может быть дан уже в ближайшее время.

Это вызывает обеспокоенность, поскольку Россия при всем желании не сможет оперативно направить подкрепление в регион, а это значит, что могут погибнуть мирные люди.

На текущий момент в Приднестровье находятся порядка трех тысяч российских миротворцев, отмечает Авиа.Про.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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