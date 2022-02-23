National Review: речь Путина является самой опасной со времен окончания холодной войны

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National Review: речь Путина является самой опасной со времен окончания холодной войны
Политика
Фото из открытых источников

21 февраля президент России Владимир Путин выступил с телеообращением к россиянам, в ходе которого заявил о признании ДНР и ЛНР. Эта почти часовая речь, по версии издания National Review, по праву может считаться самой опасной из всех произнесенных после окончания холодной войны.

Обозреватель полагает, что украинский кризис после признания Россией ДНР и ЛНР имеет все шансы перерасти в серьезный, а возможно даже глобальный, вооруженный конфликт. Сыграло свою роль в том, что произошло, и нарушение обещания о нерасширении НАТО на восток со времен окончания холодной войны. Это одна из главных претензий президента России.

Обозреватель очень надеется на то, что «напыщенная речь» российского лидера была неискренней. Ибо если наоборот, то, утверждает он, ничего хорошего в этом нет.

«Путин запутался в собственной пропаганде, и теперь он непредсказуем и, скорее всего, доведет свой народ и других до беды», - цитирует фрагмент публикации с субъективным мнением автора издание inosmi.ru.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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