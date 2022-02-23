Соловьев связал санкции против него с еврейской национальностью

Российский телеведущий Владимир Соловьев, который уже давно свыкся с тем, что за идейную позицию его даже соотечественники порой критикуют и называют «пропагандистом», высказался о санкциях Евросоюза, под которые он, предположительно, подпадает.

В эфире YouTube-шоу «Соловьев Live» журналист поспешил связать их со своей национальностью и сравнил введение ограничений для ряда лиц с событиями времен Второй мировой войны.

«Это что, в первый раз? Когда цивилизованная Европа против евреев вводит санкции? В том числе против собственности (у Соловьева, как писали ранее СМИ, имеется недвижимость в Италии). Еврею не привыкать к такому отношению», - прокомментировал Владимир Соловьев.

Он добавил, что «никак не относится» к санкциям ЕС и обратил особое внимание на то, что в санкционном списке является единственным журналистом, который не занимает никаких постов, сообщает телеканал-иноагент «Дождь» (внесен Минюстом РФ в список СМИ, являющихся иноагентами или выполняющих функции иноагентов, - Ред.).

Невзирая на то, что санкционный список, о котором идет речь, пока не разглашается, некоторые СМИ сообщили, что кроме Соловьева в нем, возможно, окажутся главред RT Маргарита Симоньян и официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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