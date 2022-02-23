СП: опубликовано жуткое признание офицера ВС США, который создал на Украине 150 батальонов «партизан»

Американский полковник Брайан Пети назвал способ, который поможет Украине одержать победу в случае вторжения РФ. По словам военного, сломить наступательные операции россиян смогут партизанские отряды, состоящие из снайперов, диверсантов, активистов, киллеров и минеров, передает «Свободная Пресса».

Полковник армии США и специалист по операциям «сопротивления» Брайан Пети сообщил о заинтересованности Вашингтона в создании в Украине нескольких десятков батальонов партизан. Пети указал, что такие формирования в виде спланированного гражданского сопротивления принесут положительные результаты в случае вторжения российской стороны.

«Партизанская война наложит издержки на российских оккупантов, помешает врагу закрепить завоевания и создаст время и пространство, необходимые для получения внешней поддержки для освобождения страны. Вспоминается пример Швейцарии времен Второй мировой войны — немецкие захватчики не оккупировали страну, поскольку в Швейцарии одномоментно сформировался отряд из 400 тысяч партизан, что отпугнуло фюрера», - заявил Брайан Пети.

Американский офицер дополнил, что Украина уже имеет структуру Сил территориальной обороны из более чем 150 батальонов, которые при грамотном перераспределении смогут покрыть большую часть территории страны и оказывать сопротивление российским захватчикам.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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