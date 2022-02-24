ВЗГЛЯД: Последние действия РФ на Донбассе привели к расколу США

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ВЗГЛЯД: Последние действия РФ на Донбассе привели к расколу США
Политика
Фото из открытых источников

Обозреватели издания «Взгляд.ру» заявили о том, что санкции, которые вводятся против России на фоне признания республик Донбасса, привели к расколу политической элиты.

Ответ США может казаться даже смешным, полагают обозреватели. Так, курс рубля вырос  по отношению к доллару. Это безусловно может указывать на то, что Вашингтон надеялся на более жесткую реакцию.

Штаты решили наказать футбольный клуб ЦСКА, видеохостинг RUTube, мобильного оператора «Теле2», а также пару десятков юридических лиц. В списке также дочерние структуры ВЭБ и «Промсвязьбанка», хотя какое отношение они имеют возможность к украинскому кризису.

Долговые обязательства РФ - еще одна мишень Штатов, пишет издание. 

В качестве «наказания» РФ, надо полагать, были отменены ряд встреч. Вначале - госсекретаря Энтони Блинкена с главой МИД РФ Сергеем Лавровым, а затем и президента США Джо Байдена с российским коллегой Владимиром Путиным.


Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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