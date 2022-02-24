ВЗГЛЯД: Последние действия РФ на Донбассе привели к расколу США

Обозреватели издания «Взгляд.ру» заявили о том, что санкции, которые вводятся против России на фоне признания республик Донбасса, привели к расколу
Политолог Владимир Рогов рассказал о том, что сейчас наблюдается движение украинских войск как в сторону ЛДНР, так и в сторону границы с Крымом. Как
Российские танкисты загадали пользователям сети еще одну шараду, пишет информационное агентство «Русская весна». Не успели еще стихнуть страсти
Военный обозреватель из США Пол Крэйг Робертс сообщил о вероятных действиях Вашингтона касательно Донбасса и признания Россией независимости ДНР и
Танки ВС РФ, переброшенные к границе с Украиной, начали передвигаться самостоятельно, что может указывать на подготовку к наступлению. Об этом
Выступая на экстренном заседании Совбеза ООН, постоянный представитель КНР Чжан Цзюнь заявил, что в ситуации вокруг Украины всем следует проявлять
В ответ на признание Россией Донецкой и Луганской народных республик страны-участницы Североатлантического альянса принялись массово перебрасывать
В Сети появилась карта ударов России по военным объектам Украины. В Генштабе ВСУ сообщили, что удары были нанесены по аэродромам шести российских
На территорию признанных Россией Луганской и Донецкой народных областей Министерство обороны России, выполняя распоряжение президента страны
Военный эксперт Игорь Коротченко рассказал, какие действия могут быть далее предприняты Россией в Донбассе. Накануне президент РФ Владимир Путин
ОБСУДИТЬКомментарии для сайта Cackle