Военный флот Украины полностью уничтожен менее чем за 40 минут

Украинский флот уничтожен полностью менее чем за 40 минут с начала войны между Украиной и Россией.

Об этом сообщают многочисленные ресурсы в Сети, передает Авиа.про .

Удары были обрушены на Одессу и на базы ВМС Украины как в Черном, так и в Азовском морях. Уже поступили сведения о том, что российский десант высажен в крупнейших портах Украины, а по информации на 7 часов 30 минут утра, российским военным удалось захватить Мариуполь. Но официально эта информация Минобороны РФ не подтверждается.

Идут сообщения и о том, что над Черным морем летает авиация НАТО. Тем не менее, в воздушное пространство Украины натовская авиация не залетает. Полеты авиация НАТО выполняет либо в международном воздушном пространстве, либо над Румынией и Болгарией.

С территории Украины поступают сообщения о тысячах жертв среди мирного населения, поскольку удары наносили по таким крупным городам как Харьков, Одесса, Киев, Днепре и Запорожье.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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