НАТО объявило о начале поставок Киеву средств ПВО

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НАТО объявило о начале поставок Киеву средств ПВО
Политика
Фото из открытых источников

НАТО не станет ввязываться в вооруженный конфликт с Россией, но военный блок готов оказать Украине военную помощь Об этом сообщил историк, полковник в отставке Юрий Кнутов. Глава НАТО Йенс Столтенберг заявил о том, что страны альянса на саммите обсудят вопрос о том, чем ситуация на Украине оберется для  отношений Запада с Россией. 

Кнутов предположил, что члены Альянса обсудят санкции в отношении России и поставки оружия Киеву.

Как известно, в НАТО объявили о передаче Украине средств ПВО, которые позволят противостоять воздушным ударам. Первая партия комплексов ПВО прибудет из Польши. В сторону украинской границы движется несколько колонн с вооружением, что подтвердили в Варшаве. Есть мнение  о том, что речь идет не о переносных ЗРК, а о средствах ПВО на колесном шасси. Также появились данные о том, что Киев получит  дополнительные ПЗРК «Стингер». По мнению Кнутова, НАТО поставит Украине как оборонительные, так и наступательные виды вооруженияПомимо этого, на Украину прибудут инструктора и специалисты.  На территории Украины уже находятся представители американского, канадского и британского спецназа, а также силы других стран.



Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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