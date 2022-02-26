НАТО объявило о начале поставок Киеву средств ПВО

НАТО не станет ввязываться в вооруженный конфликт с Россией, но военный блок готов оказать Украине военную помощь Об этом сообщил историк, полковник в отставке Юрий Кнутов. Глава НАТО Йенс Столтенберг заявил о том, что страны альянса на саммите обсудят вопрос о том, чем ситуация на Украине оберется для отношений Запада с Россией.

Кнутов предположил, что члены Альянса обсудят санкции в отношении России и поставки оружия Киеву.

Как известно, в НАТО объявили о передаче Украине средств ПВО, которые позволят противостоять воздушным ударам. Первая партия комплексов ПВО прибудет из Польши. В сторону украинской границы движется несколько колонн с вооружением, что подтвердили в Варшаве. Есть мнение о том, что речь идет не о переносных ЗРК, а о средствах ПВО на колесном шасси. Также появились данные о том, что Киев получит дополнительные ПЗРК «Стингер». По мнению Кнутова, НАТО поставит Украине как оборонительные, так и наступательные виды вооружения. Помимо этого, на Украину прибудут инструктора и специалисты. На территории Украины уже находятся представители американского, канадского и британского спецназа, а также силы других стран.









Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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