Кадыров подтвердил участие чеченцев в военных действиях на Украине

Рамзан Кадыров заявил в своем телеграм-канале о том, что бойцы национальной гвардии Чечни принимают участие в военной операции в Украине. Он также сообщил, что у них нет потерь и раненых.

«Бойцы из национальной гвардии забрали оперативную бригаду нацгвардии Украины, там очень много боеприпасов, оружия», — отметил Кадыров.

Глава Чечни пишет, что некие структуры пытаются «натравить друг на друга российские и украинские народы». Российские военные обеспечивают безопасность мирного населения.

Накануне Кадыров обратился к военным с напутствием, заявив о «бандеровцах» и «террористах» в Украине, против которых выступает Россия. Кадыров также подчеркнул, что Москва не выступает против украинского народа.

«Мы видим, как бандеровцы и те шайтаны, которые у нас убивали... — эти люди ставят бронетехнику в центре города, в селах, населенных пунктах и оттуда ведут боевые действия», - заявил Кадыров.

Он также считает, что в ближайшее время Россия «будет праздновать освобождение многомиллионного населения Украины от насилий и убийств». Кадыров также отметил, что Зеленский должен позвонить Путину, извиниться и пойти на все условия России.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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