Мэр Лондона Хан выступил за арест недвижимости окружения президента России Путина

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Мэр Лондона Хан выступил за арест недвижимости окружения президента России Путина
В Мире
Мер Лондона Садик Хан

На имущество близких к руководству России «международных олигархов» необходимо наложить арест. Об этом заявил мер Лондона Садик Хан, передает ТАСС.

В пятницу вечером на сайте мэрии Лондона был опубликован документ, в котором Садик Хан предложил арестовать активы, «принадлежащие соратникам Путина в Лондоне». Также предложено повысить налоги для иностранцев, которые покупают недвижимость, чтобы получить дополнительные ресурсы, которые можно будет направить на строительство доступного жилья для лондонцев.

Он выступил и за повышение налогов для иностранных собственников недвижимости, а также предложил повысить налог на прирост капитала для иностранцев, которые проводят финансовые операции с британской недвижимостью, и для иностранных инвестиционных компаний.

По его мнению, такие правила можно ввести для тех иностранцев, кто владеет недвижимостью в Лондоне, но постоянно там не проживает.

Sky News сообщает, что в ближайшее время будет принят законопроект, который нацелен на то, чтобы устанавливать конечного собственника недвижимости. Это позволит облегчить процедуру ареста недвижимости и применение властями ордеров на богатство неустановленного происхождения.

Решение о повышении налогов и блокировке имущества российских олигархов Лондон хочет принять на фоне ситуации с Украиной, введя новые ограничения в добавок к уже принятым за последнее время.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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