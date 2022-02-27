В США быстро отреагировали на приказ Путина

В ответ на агрессивные высказывания в адрес России со стороны высших лиц стран НАТО Владимир Путин отдал приказ перевести российские силы сдерживания в особый режим несения боевого дежурства.

На встрече с министром обороны Сергеем Шойгу и начальником Генштаба Вооруженных сил России Валерием Герасимовым президент РФ заявил, что Запад не только предпринимает недружественные действия в отношении России в экономической сфере, но высшие должностные лица стран НАТО допускают и агрессивные высказывания в адрес нашей страны.

Стратегические силы сдерживания (ССС) предназначены «для сдерживания агрессии против России и ее союзников, а также разгрома агрессора с применением различных видов оружия, в том числе и ядерного».

ССС - это Стратегические наступательные силы и Стратегические оборонительные силы. Основу Стратегических наступательных сил, оснащенных ракетными и авиационными комплексами межконтинентальной дальности, высокоточным оружием большой дальности, составляют стратегические ядерные силы, в которые входят Ракетные войска стратегического назначения.

На решение Путина уже отреагировали в США. В частности, в Вашингтоне заявили, что высказывания президента РФ об угрозе со стороны НАТО не имеют под собой никакого основания. Приказ Путина – это реакция на угрозы, которых не существует, заявили в Белом доме.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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