СМИ: Конфликт в Украине выгоден Китаю

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СМИ: Конфликт в Украине выгоден Китаю
В Мире
Фото из открытых источников

События в Украине поставили Китай в двусмысленное положение. С одной стороны, он в очередной раз подчеркнул важность суверенитета всех стран. Си Цзиньпин во время телефонного разговора с Владимиром Путиным заявил, что выступает за решение вопроса путем мирных переговоров.

С другой же стороны Пекин дал ясно понять, что понимает озабоченность Москвы касательно расширения НАТО. Западные СМИ называют это благожелательным к РФ нейтралитетом, пишет «Независимая газета».

К примеру, агентство Reuters, оценивая позицию Поднебесной, акцентирует внимание на то, что Китай не осудил действия России и не обрушился на Москву с критикой.

Financial Times прямым текстом назвала политику Пекина «пророссийским нейтралитетом». А китайские дипломаты, по мнению журналистов, дабы оправдать его, вынуждены прибегать к так называемой «словесной гимнастике». 

Так или иначе, эксперты уверены, что спецоперация России на Украине не скажется на отношениях Москвы и Китая.

«Независимо от того, сколько крови прольется во время этого конфликта, если в него не будут втянуты другие великие державы, он не повлияет на двусторонние связи Китая с Россией», – сказал эксперт Педагогического университета в Восточном Китае Но Чжан Синь.

South China Morning Post (Гонконг) полагает, что Китаю данный конфликт очень выгоден. В первую очередь, потому что отвлекает внимание Вашингтона от Пекина.

А это значит, что Поднебесная получила больше времени и маневров для того, чтобы подготовиться к воссоединению с Тайванем.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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