Iltalehti: финнам нужно скорее вступить в НАТО, чтобы не бороться с врагом в одиночку, как Украина

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Iltalehti: финнам нужно скорее вступить в НАТО, чтобы не бороться с врагом в одиночку, как Украина
Политика
Фото из открытых источников

Финляндии необходимо стремиться к членству в НАТО, пишет финский журналист на страницах Iltalehti.

Он отметил, что только такими действиями Финляндия сможет обезопасить себя от судьбы Украины и не оказаться один на один с врагом, пишет ИноСМИ.

25 февраля президент Финляндии Саули Ниинисте (Sauli Niinisto) заявил, что Россия разрушила систему безопасности Европы. Но, по его словам, действия РФ сплотили европейцев.  

Многие страны, не входящие в НАТО, заявляют, что у них нет гарантий безопасности. ЕС, конечно же, сформировал свою систему безопасности и солидарности, но военная мощь Евросоюза несопоставима с возможностями НАТО.

Украина с 2020 года является партнером НАТО, как и Финляндия и Швеция. Но пятая статья устава НАТО гласит, что гарантии безопасности касаются только полноценных членов. Поэтому сейчас Украина в одиночку противостоит России, пишет финский журналист.

Пример Украины, по мнению автора публикации, Финляндия должна учесть и пересмотреть планы касательно НАТО. Финляндия выбрала долгосрочную стратегию, но, похоже, финны теперь захотят ускорить этот процесс.

25 февраля президент Ниинисте сообщил, что Финляндия усиливает контакт с НАТО через так называемую систему MSI. И теперь, отмечается в публикации, Финляндии следует сделать последний шаг, чтобы защитить себя от вторжения более сильного государства.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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