Бывший бизнесмен совершил неудачный налёт на петербургский банк

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Бывший бизнесмен совершил неудачный налёт на петербургский банк
Происшествия / Санкт-Петербург
Фото из открытых источников

Накануне днём один из банков Калининского района Северной столицы подвёргся разбойному нападению. Вооружённый пистолетом неизвестный потребовал от сотрудницы финансового учреждения отдать ему наличность, находящуюся в кассе. Расстаться с деньгами кассир не успела: налётчика что-то вспугнуло, после чего он сбежал с места неудавшегося преступления.

Женщина смогла запомнить мужчину и описать его полицейским. Незадачливый грабитель славянской внешности примерно тридцатипятилетнего возраста был одет в синюю куртку и джинсы, лицо его скрывала медицинская маска.

Вскоре правоохранителям удалось задержать предполагаемого злоумышленника, проезжавшего на иномарке по проспекту Просвещения неподалёку от банка. Как оказалось, ранее подозреваемый был совладельцем нескольких фирм, занимающихся зрелищно-развлекательной деятельностью. Одна из компаний пару лет назад организовывала празднование Дня Победы в музее истории, другая вела подготовку проведения мероприятия к семидесятилетию Дня Победы в районной администрации, а в две тысячи шестнадцатом году поставляла аппаратуру для Петербургской КСП. Позже все они были закрыты.

В отношении бывшего бизнесмена возбуждено уголовное дело о разбое. Сейчас обвиняемый находится под стражей.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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