Бывший бизнесмен совершил неудачный налёт на петербургский банк

Накануне днём один из банков Калининского района Северной столицы подвёргся разбойному нападению. Вооружённый пистолетом неизвестный потребовал от сотрудницы финансового учреждения отдать ему наличность, находящуюся в кассе. Расстаться с деньгами кассир не успела: налётчика что-то вспугнуло, после чего он сбежал с места неудавшегося преступления.

Женщина смогла запомнить мужчину и описать его полицейским. Незадачливый грабитель славянской внешности примерно тридцатипятилетнего возраста был одет в синюю куртку и джинсы, лицо его скрывала медицинская маска.

Вскоре правоохранителям удалось задержать предполагаемого злоумышленника, проезжавшего на иномарке по проспекту Просвещения неподалёку от банка. Как оказалось, ранее подозреваемый был совладельцем нескольких фирм, занимающихся зрелищно-развлекательной деятельностью. Одна из компаний пару лет назад организовывала празднование Дня Победы в музее истории, другая вела подготовку проведения мероприятия к семидесятилетию Дня Победы в районной администрации, а в две тысячи шестнадцатом году поставляла аппаратуру для Петербургской КСП. Позже все они были закрыты.

В отношении бывшего бизнесмена возбуждено уголовное дело о разбое. Сейчас обвиняемый находится под стражей.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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