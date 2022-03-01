В России оценили заявление ВС Украины об использовании боевой авиацией аэродромов Польши

Военный эксперт Василий Кашин уверен, что украинским летчикам не разрешат использовать военные аэродромы Польши. По его словам, если Варшава предоставит Украине свои военные аэродромы, это будет означать ядерную эскалацию, пишет издание Взгляд .

«Эта информация представляется мне неправдоподобной, поскольку использование украинскими пилотами польских аэродромов будет означать прямой военный конфликт России и НАТО. Это просто какой-то бред», - заявил Кашин.

Так он прокомментировал заявление Киева о том, что 70 боевых самолетов, которые Украине передадут Польша, Болгария и Словакия, будут базироваться на польских аэродромах.

Кашин добавил, что аэродромы, с которых совершаются боевые вылеты, является совершенно законной целью.

Подставил эксперт под сомнение и то, что у вышеуказанных стран вообще сохранились 70 истребителей, которые бы можно было использовать в бою. Он добавил, что все эти самолеты являются лишь старым советским железом.

Российские войска начали специальную военную операцию на территории Украины 24 февраля. После этого Запад обвинил Москву в агрессии и ввел масштабный пакет ограничительных мер. В итоге сейчас многие россияне столкнулись с тем, что они остаются без работы, также не могут сотрудничать с западными компаниями, подорожала ипотека и другие кредиты, а также серьезно просел рубль.

Власти утверждают, что вскоре ситуация изменится в лучшую сторону. Впрочем, ряд экономистов уже высказались о том, что ЦБ может пойти даже на заморозку денег на счетах.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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