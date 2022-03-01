В России оценили заявление ВС Украины об использовании боевой авиацией аэродромов Польши

Image 16+
В России оценили заявление ВС Украины об использовании боевой авиацией аэродромов Польши
В Мире
Фото из открытых источников

Военный эксперт Василий Кашин уверен, что украинским летчикам не разрешат использовать военные аэродромы Польши. По его словам, если Варшава предоставит Украине свои военные аэродромы, это будет означать ядерную эскалацию, пишет издание Взгляд.

«Эта информация представляется мне неправдоподобной, поскольку использование украинскими пилотами польских аэродромов будет означать прямой военный конфликт России и НАТО. Это просто какой-то бред», - заявил Кашин.

Так он прокомментировал заявление Киева о том, что 70 боевых самолетов, которые Украине передадут Польша, Болгария и Словакия, будут базироваться на польских аэродромах.

Кашин добавил, что аэродромы, с которых совершаются боевые вылеты, является совершенно законной целью.

Подставил эксперт под сомнение и то, что у вышеуказанных стран вообще сохранились 70 истребителей, которые бы можно было использовать в бою. Он добавил, что все эти самолеты являются лишь старым советским железом.

Российские войска начали специальную военную операцию на территории Украины 24 февраля. После этого Запад обвинил Москву в агрессии и ввел масштабный пакет ограничительных мер. В итоге сейчас многие россияне столкнулись с тем, что они остаются без работы, также не могут сотрудничать с западными компаниями, подорожала ипотека и другие кредиты, а также серьезно просел рубль. 

Власти утверждают, что вскоре ситуация изменится в лучшую сторону. Впрочем, ряд экономистов уже высказались о том, что ЦБ может пойти даже на заморозку денег на счетах.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-79529

Не забудьте добавить «INFORMING» в источники новостей

Не забудьте поделиться новостью!

Лента
В России оценили заявление ВС Украины об использовании боевой авиацией аэродромов Польши

Сегодня, 14:23

СМИ: Конфликт в Украине выгоден Китаю

Вчера, 10:23

Мэр Лондона Хан выступил за арест недвижимости окружения президента России Путина

27-02-2022, 10:33

СП: опубликовано жуткое признание офицера ВС США, который создал на Украине 150 батальонов «партизан»

23-02-2022, 21:03

«WarGonzo»: Войска НАТО готовятся ко вторжению в Приднестровье

23-02-2022, 10:33

Россия сможет задействовать в противостоянии с ВС Украины 500 истребителей и бомбардировщиков

21-02-2022, 11:33

Military Watch: РФ взяла на прицел всю Европу от Средиземноморья до Балтики

20-02-2022, 11:48

Польский депутат Зандберг призвал взять за карман русских олигархов

18-02-2022, 15:53

Журналист Владимир Соловьев высмеял выдвинутый ультиматум США для Лаврова

18-02-2022, 12:38

Корабли ВМФ РФ вплотную подошли к базам ВМС НАТО

18-02-2022, 10:53

Российский истребитель Су-35 приблизился на 1,5 метра к американскому Boeing P-8A Poseidon

17-02-2022, 14:08

Силы НАТО приступили к развертыванию своих подразделений у границ Приднестровья

17-02-2022, 12:08

НАТО может отправить войска в Венгрию, несмотря на отказ Будапешта

16-02-2022, 12:38

Sohu: подлодка ВМС США могла оставить секретное оборудование в ходе бегства возле Курил

15-02-2022, 16:13

КНР прокомментировала инцидент на учениях с подлодкой ВМС США вблизи Курил

15-02-2022, 15:03

Правозащитники ФБР обратили внимание на тяжелую жизнь юных американцев во взрослых тюрьмах

15-02-2022, 12:04

Стрелков: Турция станет первой страной, которая ударит Россию в спину при операции на Украине

14-02-2022, 23:03

В Калифорнии напугали граждан войной, анонсировав пролет над Санта-Моникой и Малибу российского истребителя МиГ-29

14-02-2022, 19:53

Во Франции приняли судьбоносное решение по исламу, которое «погубит всех»

14-02-2022, 13:03

Российский фрегат нанес удар по американской подлодке

13-02-2022, 21:33

ОБСУДИТЬ

Комментарии для сайта Cackle
В США быстро отреагировали на приказ Путина
  • 27-02-2022, 22:13

В США быстро отреагировали на приказ Путина

В ответ на агрессивные высказывания в адрес России со стороны высших лиц стран НАТО Владимир Путин отдал приказ перевести российские силы сдерживания

Эксперты рассказали, зачем Путин привел ядерные силы в режим особой готовности
  • Вчера, 11:13

Эксперты рассказали, зачем Путин привел ядерные силы в режим особой готовности

Вчера российский президент Владимир Путин распорядился перевести силы стратегического сдерживания в особый режим несения боевого дежурства. Эксперты,

Военкор Блохин: Мариуполь окружен российской армией
  • Вчера, 09:43

Военкор Блохин: Мариуполь окружен российской армией

Об окружении Мариуполя заявил военный корреспондент Олег Блохин. «Первый котел пошел», - написал он. По его словам, вокруг Мариуполя стоят силы

Der Spiegel: власти Германии потребовали от дирижера Гергиева за сутки отречься от Путина
  • 27-02-2022, 11:08

Der Spiegel: власти Германии потребовали от дирижера Гергиева за сутки отречься от Путина

Валерию Гергиеву, всемирно известному российскому дирижеру, пригрозили увольнением, если он не займет «правильную позицию». Об этом стало известно из

В России оценили заявление ВС Украины об использовании боевой авиацией аэродромов Польши
  • Сегодня, 14:23

В России оценили заявление ВС Украины об использовании боевой авиацией аэродромов Польши

Военный эксперт Василий Кашин уверен, что украинским летчикам не разрешат использовать военные аэродромы Польши. По его словам, если Варшава

Кадыров подтвердил участие чеченцев в военных действиях на Украине
  • 26-02-2022, 22:23

Кадыров подтвердил участие чеченцев в военных действиях на Украине

Рамзан Кадыров заявил в своем телеграм-канале о том, что бойцы национальной гвардии Чечни принимают участие в военной операции в Украине. Он также

Новости партнеров
Новости партнеров
Польша передала ВВС Украины боевые истребители МиГ-29
  • Сегодня, 10:53

Польша передала ВВС Украины боевые истребители МиГ-29

Украина получит от Польши боевые истребители МиГ-29. Об этом сообщила народный депутат Украины Галина Третьякова, заявив, что украинские летчики уже

Военкор Блохин заявил об уничтожении базы НАТО в украинском Очаково
  • Вчера, 14:18

Военкор Блохин заявил об уничтожении базы НАТО в украинском Очаково

Россия проводит на территории Украины военную спецоперацию с 24 февраля и российским силам удалось уничтожить военную базу НАТО. Об этом сообщил в

Мэр Лондона Хан выступил за арест недвижимости окружения президента России Путина
  • 27-02-2022, 10:33

Мэр Лондона Хан выступил за арест недвижимости окружения президента России Путина

На имущество близких к руководству России «международных олигархов» необходимо наложить арест. Об этом заявил мер Лондона Садик Хан, передает ТАСС .

Смольный занят дизайном для системы РСО вместо решения мусорной проблемы
  • 26-02-2022, 18:09

Смольный занят дизайном для системы РСО вместо решения мусорной проблемы

С 1 января в Петербурге стартовала мусорная реформа. И началась она с многочисленных жалоб простых горожан на неубранный мусор. Несмотря на то, что у