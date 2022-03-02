Двое из пятидесяти депутатов Петербургского Законодательного Собрания выступили с публичным обсуждением ситуации в Украине

На прошедшем сегодня заседании парламента Северной столицы петербургские депутаты были весьма сдержаны в выступлениях по поводу главного мирового события последних дней - спецоперации, проводимой ВС РФ на территории Украины. Официально свою позицию озвучили только представляющие партию «Яблоко» Александр Шишлов и Борис Вишневский.

Первый депутат, ранее являвшийся местным уполномоченным по правам человека, заявил о том, что задержания людей во время спонтанных протестных мероприятий, проходящих в Санкт-Петербурге, являются следствием их требований налаживания мирного диалога с Украиной. При этом Шишлов подчеркнул, что пропаганда насилия и призывы к войне в России являются уголовными преступлениями, отметив факты нарушения допустимых сроков пребывания людей в отделениях полиции и недопуска адвокатов к задержанным. В свою очередь, Борис Вишневский напомнил о том, что многие лояльные к власти деятели культуры, науки и искусства в настоящее время выступили против проведения военной спецоперации, упомянув и Олега Дерипаску.

Фракция «яблочников» подготовила проект обращения ЗакСа к президенту РФ о прекращении военных действий. Дальнейшую его судьбу решит голосование парламента. Помимо этого обращения депутаты хотят направить министру обороны просьбу обнародовать потери личного состава.

Глава Законодательного собрания Александр Бельский напомнил присутствующим о своей личной поддержке решения президента, но от дальнейших комментариев воздержался.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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