Коммунальщики Петербурга не жалеют дорожное покрытие в борьбе со льдом

Петербуржцы сообщают в соцсетях о том, что в ходе проведения работ по расчистке от наледи улицы Жени Егоровой в Выборгском районе, коммунальщики применили трактор с гидромолотом. Обычно такая спецтехника задействуется для разрушения железобетонных и асфальтовых покрытий.

Комментируя опубликованное видео, пользователи отмечают «креативный» подход коммунальщиков, которые ради уборки льда решили пожертвовать дорожным покрытием.

Как обычно с наступлением весны (после схода снега) петербургские дороги покрываются ямами и выбоинами. Такая ситуация приводит к росту числа ДТП и порче имущества горожан. В настоящее время на портале «Наш Санкт-Петербург» зарегистрировано несколько тысяч жалоб на неудовлетворительное состояние дорожного покрытия в Северной столице. По мнению многих петербуржцев, ответственность за это лежит на чиновниках администрации губернатора Беглова, которые не смогли наладить работу коммунальных служб.

По официальным данным, прошлой весной комитет по благоустройству Смольного зафиксировал дефекты дорожного покрытия на площади 4,15 млн м2, равной двум княжествам Монако. В этом году еще больше вероятность того, что площадь ям и выбоин в Петербурге сравнится по своим размерам с площадью небольшой европейской страны. Однако петербуржцы не уверены, что губернатору Александру Беглову есть до этого дело, ведь у Смольного дороги ровные.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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