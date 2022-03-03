«Потери есть»: В Минобороны РФ назвали число погибших в Украине российских военных

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«Потери есть»: В Минобороны РФ назвали число погибших в Украине российских военных
Военные новости
Фото из открытых источников

Минобороны РФ сообщило данные о гибели российских военных в ходе военной спецоперации на территории Украины.

Ведомство сообщило, что российские военные понесли потери. Уже известно о гибели 498 российских военнослужащих, в числе которых и офицеры. Также прозвучала информация о том, что около 1,6 тыс. российских военных получили ранения различной степени тяжести и им оказывается вся необходимая помощь. Данные о пленных Минобороны не приводит.

Минобороны РФ опровергает сообщения украинской стороны о том, что число убитых российских военных уже превышает несколько тысяч.  

Военную спецоперацию на территории Украины РФ начала 24 февраля. Действия РФ Запад раскритиковал, обвинив Россию во вторжении на территорию суверенного государства. В качестве ответа западные страны ввели ряд жестких санкций, которые достаточно ощутимо ударили по российской экономике. Но в правительстве РФ уверены, что в ближайшее время ситуацию удастся стабилизировать.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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