В США считают лицемерными антироссийские санкции

Американский политолог Цезарь Видал заявил, что санкции, которые введены против России, абсолютно лицемерные.

Он раскритиковал решение отключить Россию от системы SWIFT, выборочно разрешив пользоваться этой системой тем банкам, которые получают деньги за продажу нефти и газа, пишет Свободная Пресса .

«Санкции и вправду серьезные, однако в их применении есть некий расчет, из-за которого они могут ударить и по экономике европейских стран», — сказал Видал.

Он отметил, что на данный момент экономика Евросоюза не в лучшем состоянии, а проблемы на энергетическом рынке лишь еще больше усугубят ситуацию. Пострадает также промышленность и сельскохозяйственный сектор. США же, по мнению эксперта, лишь выигрывают в этой ситуации.

Так, теперь американцы могут продавать еще дороже газ в Европу. К тому же США попытаются занять место России на рынке вооружения. Так что любые ограничения против России могут принести выгоду США.

Напомним, против России были введены жесткие санкции из-за решения о проведении спецоперации на территории Украины. Запад обвинил Москву в военной агрессии и настаивает на выведении войск с территории Украины.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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