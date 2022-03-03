Медиков-добровольцев из Петербурга отправят на Донбасс

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Медиков-добровольцев из Петербурга отправят на Донбасс
Санкт-Петербург / Военные новости
Фото из открытых источников

Волонтёрский центр Северной столицы приступил к формированию отрядов добровольцев из числа медработников. Цель проводимой работы - отправка волонтёров на территорию Донбасса для оказания помощи раненым в результате боевых действий людям. Предложение поступило от единороссов, сообщается о том, что в первую очередь необходимы специалисты первичного звена и педиатры.

Как стало известно, уже появились первые желающие. Официально сообщается о пятидесяти поступивших в центр заявках. По рассказу одного из врачей-травматологов, выразивших желание поехать, дозвониться по указанному телефону непросто - номер постоянно занят, самому медику пришлось потратить на это полдня. Волонтёр оставил принимавшей звонки женщине свои координаты и теперь ждёт вызова на сборы.

Мужчина рассказал, что по телефону ему сообщили о большом количестве заявок от медперсонала российских клиник, связывающихся с подобными центрами по вопросам записи в добровольцы. Информации о месте будущей работы и её условиям врач дать не смог, так как сам пока не в курсе.

 

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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