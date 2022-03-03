Российский генерал Андрей Суховецкий погиб в Украине

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Российский генерал Андрей Суховецкий погиб в Украине
Политика
Фото из открытых источников

В ходе военной спецоперации на территории Украины погиб заместитель командующего 41-й общевойсковой армии сухопутных войск РФ генерал-майор Андрей Суховецкий. Об этом сообщил Сергей Чипиле, служивший вместе с ним, пишет ОСН.

«С огромной болью восприняли трагическую весть о гибели нашего друга генерал-майора Суховецкого Андрея Александровича на территории Украины во время спецоперации. Выражаем глубокие соболезнования семье Андрея Александровича», — сказал Чипиле.

Погибший Андрей Суховецкий, исходя из информации на сайте Минобороны РФ, в 1995 году окончил Рязанское высшее воздушно-десантное командное училище. Он прошел путь от командира взвода до начальника штаба гвардейского десантного-штурмового соединения.

Отметим: согласно официальной информации, с 24 февраля на территории Украины погибли 498 российских военнослужащих и еще более 1,5 тыс. получили ранения различной степени тяжести. Украинская сторона заявляет о нескольких тысячах погибших, но Минобороны РФ называет это дезинформацией, призывая верить только официальным источникам.

Также оборонное ведомство подчеркнуло, что видео и фото с пленными российскими военными являются фейками, созданными для того, чтобы дестабилизировать ситуацию внутри страны.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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