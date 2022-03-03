В Санкт-Петербурге начал работать штаб по обеспечению экономической и социальной стабильности в мегаполисе. Работу штаба будут курировать Смольный и лично губернатор Александр Беглов. Новая структура призвана мониторить состояние и рост экономического развития Северной столицы, а также блюсти интересы горожан и бизнеса в условиях жестких антироссийских санкций.

В штаб войдут чиновники и управленцы разных уровней и властных полномочий, бизнесмены и представители экспертного сообщества Петербурга. Возглавит штаб Алексей Корабельников, вице-губернатор по финансовым вопросам. Корабельников входит в управленческий пул молодых и перспективных профессионалов.

Правда, в его резюме есть одна сомнительная карьерная позиция в прошлом – он был менеджером британской консалтинговой компании Ernst&Young. НКО является составной частью «Национальной организации по стандартам финансового учета и отчетности», которую Минюсту РФ рекомендовали внести в список организаций со статусом «иностранный агент».

Получается, что следить за экономической и моральной ситуацией в Петербурге будет выходец из британской конторы. Подобное решение Смольного может плохо отобразиться на жизни Петербурга и усугубить социальную и экономическую обстановку в контексте новых геополитических вызовов.

Городские масс-медиа уже писали о том, что назначение на пост вице-губернатора Алексея Корабельникова - бывшего клерка британской некоммерческой организации, наверняка негативно скажется на экономическом росте Северной столицы.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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