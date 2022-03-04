Нидерланды прекратили сотрудничество с Санкт-Петербургским Эрмитажем

«Эрмитаж Амстердам», нидерландский проект, свернул сотрудничество с Государственным Эрмитажем.

Официальный сайт проекта объявил о прекращении отношений «Эрмитажа Амстердам» с «Эрмитажем Санкт-Петербург». В качестве причины для такого решения указано начало проведения специальной военной операции Российской Федерации на территории Украины.

В тексте заявления, размещенного на сайте, указывается на десятилетия гармоничного сотрудничества, преодолимость различий точек зрения, что помогло к организации многочисленных выставок богатств Государственного Эрмитажа в Амстердаме.

Немногим ранее Иван Корнеев, руководитель Историко-информационного отдела музея сказал, что организация соблюдает все условия заключенных ранее международных контрактов.

Сотрудничество в рамках проекта «Эрмитаж Амстердама» проводится с 2004 года и выставка практически сразу же вошла в десяток наиболее популярных музеев Нидерландов.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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