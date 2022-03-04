Эксперт Полетаев раскрыл позицию США по военной операции в Донбассе

США все же продолжает занимать сдержанную позицию касательно военной спецоперации, проводимой Россией на территории Украины.

Так, эксперты уверены, что во многом это связано с тем, что и США, и РФ обладают ядерным оружием. Вашингтон понимает, что РФ готова к любым решениям, а приказ президента РФ Владимира Путина привести российские стратегические силы сдерживания (ССС) «в особый режим несения боевого дежурства» доказывает это, пишет газета Известия .

«Вашингтон, безусловно, на стороне Украины, но не из-за Украины как таковой. Вашингтон и коллективный Запад в целом защищают мировой порядок, который сложился после холодной войны и в котором Запад занял доминирующую позицию», - отметил сооснователь проекта «Ватфор» Сергей Полетаев.

Он добавил, что РФ стремится изменить тот порядок, который навязывали миру США. И поскольку не вышло договориться, Москва решила применить силу.

В итоге Запад пытается надавить на Россию санкциями, но при этом избегает военного столкновения, поскольку опасается, что если начнут воевать Россия и НАТО, то разразится ядерная война.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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