Эксперт Полетаев раскрыл позицию США по военной операции в Донбассе

Image 16+
Эксперт Полетаев раскрыл позицию США по военной операции в Донбассе
Политика
Фото из открытых источников

США все же продолжает занимать сдержанную позицию касательно военной спецоперации, проводимой Россией на территории Украины.

Так, эксперты уверены, что во многом это связано с тем, что и США, и РФ обладают ядерным оружием. Вашингтон понимает, что РФ готова к любым решениям, а приказ президента РФ Владимира Путина привести российские стратегические силы сдерживания (ССС) «в особый режим несения боевого дежурства» доказывает это, пишет газета Известия.

«Вашингтон, безусловно, на стороне Украины, но не из-за Украины как таковой. Вашингтон и коллективный Запад в целом защищают мировой порядок, который сложился после холодной войны и в котором Запад занял доминирующую позицию», - отметил сооснователь проекта «Ватфор» Сергей Полетаев.

Он добавил, что РФ стремится изменить тот порядок, который навязывали миру США. И поскольку не вышло договориться, Москва решила применить силу.

В итоге Запад пытается надавить на Россию санкциями, но при этом избегает военного столкновения, поскольку опасается, что если начнут воевать Россия и НАТО, то разразится ядерная война.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-79529

Не забудьте добавить «INFORMING» в источники новостей

Не забудьте поделиться новостью!

Лента
Эксперт Полетаев раскрыл позицию США по военной операции в Донбассе

Сегодня, 11:08

Российский генерал Андрей Суховецкий погиб в Украине

Вчера, 17:38

Двое из пятидесяти депутатов Петербургского Законодательного Собрания выступили с публичным обсуждением ситуации в Украине

2-03-2022, 23:33

Iltalehti: финнам нужно скорее вступить в НАТО, чтобы не бороться с врагом в одиночку, как Украина

1-03-2022, 10:33

Военкор Блохин заявил об уничтожении базы НАТО в украинском Очаково

28-02-2022, 14:18

В США быстро отреагировали на приказ Путина

27-02-2022, 22:13

Der Spiegel: власти Германии потребовали от дирижера Гергиева за сутки отречься от Путина

27-02-2022, 11:08

Кадыров подтвердил участие чеченцев в военных действиях на Украине

26-02-2022, 22:23

НАТО объявило о начале поставок Киеву средств ПВО

26-02-2022, 09:43

Капитан запаса Ераносян: происходящее сейчас — это ни в коем случае не война

25-02-2022, 12:43

ВЗГЛЯД: Последние действия РФ на Донбассе привели к расколу США

24-02-2022, 13:23

Соловьев связал санкции против него с еврейской национальностью

23-02-2022, 17:33

National Review: речь Путина является самой опасной со времен окончания холодной войны

23-02-2022, 17:33

«Заходят с Севера». Что США затеяли в Арктике

23-02-2022, 10:33

Baijiahao: РВСН РФ расправятся с США даже без применения ядерного оружия

23-02-2022, 09:58

Генерал Бридлав рассказал о трех сценариях вторжения России на Украину

22-02-2022, 20:18

Политолог Сатановский прокомментировал реакцию КНР на признание республик Донбасса

22-02-2022, 19:18

Израильский эксперт Кедми рассказал о нестандартном варианте победы России над Украиной

22-02-2022, 17:13

Министр обороны Латвии Артис Пабрикис заявил о готовности Запада воевать с Россией

22-02-2022, 16:03

Эксперт Коротченко перечислил дальнейшие действия РФ в Донбассе

22-02-2022, 14:58

ОБСУДИТЬ

Комментарии для сайта Cackle
В России оценили заявление ВС Украины об использовании боевой авиацией аэродромов Польши
  • 1-03-2022, 14:23

В России оценили заявление ВС Украины об использовании боевой авиацией аэродромов Польши

Военный эксперт Василий Кашин уверен, что украинским летчикам не разрешат использовать военные аэродромы Польши. По его словам, если Варшава

На территорию Украины начали прибывать добровольцы из разных стран мира
  • 2-03-2022, 16:18

На территорию Украины начали прибывать добровольцы из разных стран мира

На территорию Украины начали прибывать добровольцы из разных стран мира. Так, американское издание Vice показало видео, как бывший британский военный

Генштаб ВС Украины заявил о движении российского морского десанта в сторону Одессы
  • Вчера, 13:13

Генштаб ВС Украины заявил о движении российского морского десанта в сторону Одессы

Генштаб ВСУ сообщает о том, что российские корабли Военно-морского флота уже вблизи Одессы. Сейчас Россия проводит на территории Украины специальную

Полковник Хатылев: российская армия окружает ВСУ на четырех направлениях
  • Сегодня, 08:48

Полковник Хатылев: российская армия окружает ВСУ на четырех направлениях

Полковник Сергей Хатылев рассказал о том, как проходит военная спецоперация на территории Украины. Он отметил, что российские вооруженные силы

В Варшаву прибыла группа американских специалистов по кибервойнам
  • 1-03-2022, 13:58

В Варшаву прибыла группа американских специалистов по кибервойнам

Американские специалисты по кибервойнам приземлились в Варшаве, сообщает Life со ссылкой на собственный источник. В числе тех, кто их встречал, были

Jane’s заявил о поставках из Турции беспилотников Bayraktar-TB2 для нужд ВСУ через Польшу
  • Вчера, 11:58

Jane’s заявил о поставках из Турции беспилотников Bayraktar-TB2 для нужд ВСУ через Польшу

В интернете появилась информация об активных перелетах военно-транспортной авиации стран НАТО в Польшу. В течении последних нескольких дней, в Польшу

Новости партнеров
Новости партнеров
Российский генерал Андрей Суховецкий погиб в Украине
  • Вчера, 17:38

Российский генерал Андрей Суховецкий погиб в Украине

В ходе военной спецоперации на территории Украины погиб заместитель командующего 41-й общевойсковой армии сухопутных войск РФ генерал-майор Андрей

«Без церемоний»: Кадыров предложил новый приказ, сообщив о смерти бойцов
  • 1-03-2022, 13:28

«Без церемоний»: Кадыров предложил новый приказ, сообщив о смерти бойцов

Глава Чечни Рамзан Кадыров высказался о потерях в рядах бойцов в ходе проведения спецоперации на территории Украины. Он также заявил о том, что

Цены в петербургских автосалонах стремительно растут на фоне почти прекратившихся поставок автомобилей
  • 1-03-2022, 16:53

Цены в петербургских автосалонах стремительно растут на фоне почти прекратившихся поставок автомобилей

О приостановке отгрузок автомобилей в дилерские сети объявили практически все российские дистрибьюторы – сообщают топ-менеджеры «Аларм-моторс» и

В состав украинского иностранного легиона могут войти добровольцы из Японии
  • 2-03-2022, 11:38

В состав украинского иностранного легиона могут войти добровольцы из Японии

В состав украинского иностранного легиона могут войти добровольцы из Японии. Об этом сообщает японская пресса, отмечая, что уже порядка 70