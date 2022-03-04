Названо военное значение Одессы в спецоперации России на Украине

О военном значении Одессы в военной спецоперации, которую проводит на территории Украины Россия, рассказал военный эксперт, капитан 1-го ранга в запасе Владимир Гундаров.

Он подчеркнул, что Одесса – это крупный и стратегически важный морской порт Украины, через который Украина получала оружия. Сейчас он полностью блокирован. Но также не стоит забывать, что в Одессе находится крупный железнодорожный узел, который тоже следует перекрыть, передает МК .

Гундаров отметил, что если Одесса будет под контролем России, то это даст выход к Приднестровью.

Отметим, Россия начала военную спецоперацию на территории Украины 24 февраля. Бывший министр ДНР Игорь Стрелков заявил, что для успешного завершения спецоперации необходимо провести в России мобилизацию. Это, по его словам, позволит получить дополнительный ресурс, который можно будет задействовать при взятии ключевых городов.

2 марта Минобороны РФ сообщило, что в ходе боев на территории Украины погибли 498 российских военнослужащих и более 1,5 тыс. военных получили ранения.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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