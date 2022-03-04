Названо военное значение Одессы в спецоперации России на Украине

По данным издания «Syrian Arab Army News» Украина получает оружие от стран НАТО через погранпереход Чоп-Захонь. SAAN пишет о том, что через границу
На территорию Украины начали прибывать добровольцы из разных стран мира. Так, американское издание Vice показало видео, как бывший британский военный
О военном значении Одессы в военной спецоперации, которую проводит на территории Украины Россия, рассказал военный эксперт, капитан 1-го ранга в
В Польшу прибыли генералы ВС США, о чем свидетельствуют данные из открытых мониторинговых ресурсов. Так, flightradar24 предоставляет информацию о
Генштаб ВСУ сообщает о том, что российские корабли Военно-морского флота уже вблизи Одессы. Сейчас Россия проводит на территории Украины специальную
Полковник Сергей Хатылев рассказал о том, как проходит военная спецоперация на территории Украины. Он отметил, что российские вооруженные силы
В интернете появилась информация об активных перелетах военно-транспортной авиации стран НАТО в Польшу. В течении последних нескольких дней, в Польшу
В ходе военной спецоперации на территории Украины погиб заместитель командующего 41-й общевойсковой армии сухопутных войск РФ генерал-майор Андрей
В состав украинского иностранного легиона могут войти добровольцы из Японии. Об этом сообщает японская пресса, отмечая, что уже порядка 70
Американский политолог Цезарь Видал заявил, что санкции, которые введены против России, абсолютно лицемерные. Он раскритиковал решение отключить
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