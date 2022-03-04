В Польшу прибыли американские генералы, НАТО стягивает в Румынию войска

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В Польшу прибыли американские генералы, НАТО стягивает в Румынию войска
Политика
Фото из открытых источников

В Польшу прибыли генералы ВС США, о чем свидетельствуют данные из открытых мониторинговых ресурсов.

Так, flightradar24 предоставляет информацию о том, что в Польше приземлился лайнер VIP-класса Boeing C-32A. Эти самолеты США использует для перевозки чиновников и генералов высшего эшелона. Пока непонятно, кто именно из военной верхушки США прибыл в Польшу.

Также стало известно о том, что Румыния продолжает наращивать военное присутствие вдоль украинской границы.

Эксперты уже обсуждают вероятность прямого столкновения между Россией и НАТО, но многие российские аналитики уверены, что НАТО побоится прямо вмешиваться в ситуацию на территории Украины.

Напомним, РФ с 24 февраля проводит на украинской территории военную спецоперацию. Комментируя ход этой операции, бывший министр оборонного ведомства ДНР Игорь Стрелков заявил о том, что России необходимо провести мобилизацию, что позволит получить резерв, необходимый для взятия крупных городов.

Отметим, согласно данным Минобороны РФ, которые были предоставлены на 2 марта 2022 года, в ходе спецоперации на территории Украины погибли около 500 российских военнослужащих, в том числе офицеров.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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