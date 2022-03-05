Президент Финляндии заявил, что вступление страны в НАТО может вызвать трудности

Президент Финляндии Саули Ниинисте прокомментировал возможность вступления его страны в НАТО.

Он отметил, что для быстрого вступления в НАТО необходима ратификация всеми входящими в альянс странами. А парламентский режим у них отличается, пишет Helsingin Sanomat.

Могут возникнуть и другие трудности. Но, по его словам, даже сейчас Финляндия отвечает всем требованиям НАТО, хотя никаких конкретных рамок Альянс не озвучивал.

Тем не менее, по словам Ниинисте, Финляндия готова к более тесному сотрудничеству с США.

Отметим, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Альянс будет расширять сотрудничество с Финляндией и Швецией. Эти страны имеют внеблоковый статус, но будут принимать участие во всех консультациях Североатлантического оборонного союза, связанных с событиями на Украине.

Военную спецоперацию на территории Украины президент РФ Владимир Путин начал 24 февраля. Он подчеркнул, что РФ настаивает на внеблоковом статусе Украины и будет добиваться ее демилитаризации.

В ответ на действия России страны Запада ввели очень широкий пакет санкций, нацеленные на ухудшение российской экономики. После этого с российского рынка начали уходить многие иностранные компании.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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