Суд Петербурга приговорил к условному заключению водителя, устроившего двойное ДТП на проспекте Славы

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Суд Петербурга приговорил к условному заключению водителя, устроившего двойное ДТП на проспекте Славы
Происшествия / Санкт-Петербург
Фото из открытых источников

Сегодня Фрунзенским районным судом Санкт-Петербурга был вынесен приговор в отношении мужчины, который находясь в состоянии сильного алкогольного опьянения устроил двойное ДТП на проспекте Славы. 

Напомним, что инцидент произошёл в июле прошлого года. Разогнавшись до по встречной полосе до ста двадцати трёх километров в час, нетрезвый водитель выехал на перекрёсток на запрещающий сигнал светофора и столкнулся при перестроении в свою полосу с другим автомобилем. Затем, продолжая движение, его иномарка ударила ещё одну машину.

В результате ДТП пострадали два человека. Пассажир, сидевший в салоне одной из разбитых легковушек, был госпитализирован с места аварии в тяжёлом состоянии. Помощь потребовалась и мужчине, управлявшему вторым транспортным средством. Он попал в больницу в состоянии средней тяжести.

Учитывая признание вины подсудимым, его раскаяние и извинения перед пострадавшими, а также принятые меры для заглаживания нанесённого вреда, суд приговорил нарушителя к трём годам условно с испытательным сроком в два года и лишению прав на два с половиной года.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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